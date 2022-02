Les sorties et les nouvelles promotions de la semaine sur Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Death end re;Quest 2

About an Elf

Action Arcade Wrestling

Backbone

Blackberry Honey

Blipz

Breakout: Recharged

Castle Morihisa

Cellular Harvest

Death Park

Derpy Conga

Dino Galaxy Tennis

EGGLIA Rebirth

El Gancho

GetsuFumaDen: Undying Moon

Grapple Dog

Heroes of Loot 2

Inua: A Story in Ice and Time

Kittens and Yarn

KungFu Kickball

Letters: A Written Adventure

Nape Retroverse Collection

Noel the Mortal Fate

Ocean’s Heart

OlliOlli World

Pajama Sam 2: Thunder and Lightning Aren’t So Frightening

Pajama Sam: No Need to Hide When It’s Dark Outside

Pendula Swing: The Complete Journey

Perpetuum Mobile

Pinball Frenzy

PowerSlave Exhumed

Putt-Putt Saves the Zoo

Retro Bowl

Rise of the Third Power

Skautfold: Shourded in Sanity

Spy Fox in “Dry Ceral”

Sword of Elpisia

Unstrong Legacy

Valis: The Fantasm Soldier Collection

Welcome to Elk

Word Chef

Ziggurat 2

Zorya: The Celestial Sisters

Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Précommandes Nintendo Switch :

Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course

Nintendo Switch Sports

Mario Strikers: Battle League Football

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Live A Live

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Démo de la semaine :

Edge of Eternity

Triangle Strategy

Les DLC de la semaine :

GROOVE COASTER WAI WAI PARTY!!!!

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2

Jigsaw Masterpieces

OlliOlli World

Sword of Elpisia

TOUHOU Spell Bubble

WINGSPAN

Ziggurat 2

Zorya: The Celestial Sisters ®

Les promotions en avant cette semaine :

Titre Type de contenu Date de sortie Mario Kart™ 8 Deluxe (Nintendo) Game – Dual Distribution 33% The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo) Game – Dual Distribution 33% Xenoblade Chronicles™ 2 (Nintendo) Game – Dual Distribution 33% Just Dance® 2022 (Ubisoft) Game – Dual Distribution 34% Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (CAPCOM) Game – Dual Distribution 33%

Les promotions de la semaine :