L’édition physique Nintendo Switch de Death’s Gambit: Afterlife sortira le 15 mars !

Découvrez le véritable prix de l’immortalité lorsque cette édition sortira en France le 15 mars prochain

Madrid et Paris, le 16 février 2022 – Meridiem Games et Microids Distribution France (MDF) ont le plaisir d’annoncer que l’édition physique spéciale pour Nintendo Switch du jeu Death’s Gambit: Afterlife sortira en Europe le 15 mars 2022 . Intitulée Death’s Gambit: Afterlife – Definitive Edition, cette édition spéciale, fruit de la collaboration entre Meridiem Games, l’éditeur Serenity Forge et le studio White Rabbit, sera distribuée en Europe par Meridiem Games, et en France par MDF, la nouvelle structure de distribution de Microids.

Death’s Gambit: Afterlife constitue un jeu de plateforme en 2D particulièrement exigeant, dans lequel les joueurs incarnent Sorun, le bras droit de la Mort, devant défier les gardiens immortels du royaume et endurer l’éternel combat pour purger leurs âmes. Death’s Gambit: Afterlife proposera un fourreau spécial, un artbook, et un double poster.

Death’s Gambit: Afterlife constitue la nouvelle édition augmentée du jeu d’action-plateforme RPG original en 2D. Riche en contenu, cette version intègre notamment un total de 20 niveaux (le double du nombre de niveaux proposés dans la version originale), 3 nouvelles fins, 32 nouvelles armes (contre 11 précédemment) ainsi que 6 nouveaux boss et plus de 100 talents.

Cette édition comprend également de nouveaux modes de jeu tels que le mode ‘Héroïque’ et ‘Nouvelle Partie +’, qui développent davantage le gameplay du jeu et augmentent son potentiel de rejouabilité.

L’histoire de Death’s Gambit: Afterlife prend place dans un monde médiéval mystérieux peuplé d’âmes immortelles. Les joueurs y incarnent Sorun, un agent au service de la Mort, et doivent apprendre à maîtriser de nouvelles armes et capacités dans leur quête pour détruire la source même de l’immortalité.

Affrontez de terrifiants ennemis et boss légendaires en utilisant vos armes et de puissantes capacités au cours de combats épiques qui requerront de la dextérité, mais aussi un esprit créatif et stratégique. Faites votre choix parmi sept classes jouables, personnalisez votre personnage avec de l’équipement et des talents, et préparez-vous à mourir (beaucoup) dans un monde brutal et impitoyable.

Caractéristiques du jeu :

Un vaste univers à explorer – Parcourez un vaste monde comprenant plus de 20 niveaux magnifiquement réalisés et à la direction artistique en pixel art à couper le souffle. Rencontrez des personnages excentriques venant de tous horizons et découvrez leurs secrets.

– Parcourez un vaste monde comprenant plus de 20 niveaux magnifiquement réalisés et à la direction artistique en pixel art à couper le souffle. Rencontrez des personnages excentriques venant de tous horizons et découvrez leurs secrets. Metroidvania – Débloquez des améliorations uniques de déplacement et de combat qui ouvrent et étendent le monde.

– Débloquez des améliorations uniques de déplacement et de combat qui ouvrent et étendent le monde. Différentes classes de personnages – Choisissez parmi 7 classes jouables, et personnalisez votre style de combat grâce au système multi-classes et en sélectionnant parmi plus de 100 talents dans l’arbre de compétences.

– Choisissez parmi 7 classes jouables, et personnalisez votre style de combat grâce au système multi-classes et en sélectionnant parmi plus de 100 talents dans l’arbre de compétences. Des boss épiques – Traquez 20 monstres gigantesques et autres créatures légendaires. Chaque boss mettra votre habileté à l’épreuve, et nécessitera des stratégies uniques pour le vaincre.

– Traquez 20 monstres gigantesques et autres créatures légendaires. Chaque boss mettra votre habileté à l’épreuve, et nécessitera des stratégies uniques pour le vaincre. Mode Héroïque – Les boss vaincus bénéficient d’un second souffle grâce au mode Héroïque, accessible immédiatement après les avoir battus une première fois. Relevez un tout nouveau défi et maîtrisez de nouvelles capacités dans ce mode à la difficulté considérable !

– Les boss vaincus bénéficient d’un second souffle grâce au mode Héroïque, accessible immédiatement après les avoir battus une première fois. Relevez un tout nouveau défi et maîtrisez de nouvelles capacités dans ce mode à la difficulté considérable ! Exploration non linéaire – Explorez les niveaux et les boss dans l’ordre que vous souhaitez, et découvrez des zones secondaires avec plus de secrets à percer et d’ennemis à éliminer.

– Explorez les niveaux et les boss dans l’ordre que vous souhaitez, et découvrez des zones secondaires avec plus de secrets à percer et d’ennemis à éliminer. Personnalisation – Équipez votre personnage avec plus de 30 armes, dont des arcs, des faux, des épées longues, des hallebardes et bien plus encore. Personnalisez la façon dont vous les maniez grâce à de nombreuses capacités et améliorations.

– Équipez votre personnage avec plus de 30 armes, dont des arcs, des faux, des épées longues, des hallebardes et bien plus encore. Personnalisez la façon dont vous les maniez grâce à de nombreuses capacités et améliorations. Des fins alternatives – Décidez du destin de Sorun au fur et à mesure que vous progressez dans l’aventure en atteignant certains objectifs et en prenant des décisions cruciales en cours de route.

– Décidez du destin de Sorun au fur et à mesure que vous progressez dans l’aventure en atteignant certains objectifs et en prenant des décisions cruciales en cours de route. Artisanat – Chassez, fouillez l’environnement pour récupérer des objets (que vous pouvez également démonter) qui vous permettront de créer de nouveaux équipements utiles pour votre épopée à Siradon.

– Chassez, fouillez l’environnement pour récupérer des objets (que vous pouvez également démonter) qui vous permettront de créer de nouveaux équipements utiles pour votre épopée à Siradon. Une musique immersive – Découvrez une bande-son soignée qui vous plongera dans l’univers du jeu, avec près de 3 heures de musique immersive composée par Kyle Hnedak.

– Découvrez une bande-son soignée qui vous plongera dans l’univers du jeu, avec près de 3 heures de musique immersive composée par Kyle Hnedak. Nouvelle Partie + – Terminez le jeu pour débloquer le mode Nouvelle Partie +, qui vous permet de définir votre propre difficulté, avec jusqu’à trois niveaux de difficulté supplémentaires. Recommencez le périple de Sorun avec de nouvelles variantes d’ennemis et des modificateurs uniques au mode Nouvelle Partie +.

L’édition physique spéciale de Death’s Gambit: Afterlife pour Nintendo Switch sortira le 15 mars prochain en France.