Le Circuit Pokémon GO Tour : Johto arrive le 26 février prochain avec de nombreuses surprises

Annoncé depuis quelques mois, le Pokémon GO Tour : Johto version Or et version Argent sera disponible le 26 février prochain pour toute personne détenant un ticket d’accès.

San Francisco, Californie – 16 février 2022 – Niantic et The Pokémon Company annoncent la date de lancement du Pokémon Go Tour : Johto ainsi que tous les détails liés à l’événement. Le Circuit Pokémon GO : Johto propose deux versions différentes de l’expérience payante : la version Or et la version Argent. Chaque version aura son propre Pokémon exclusif, des chances supérieures de rencontrer certains Pokémon et une chance de découvrir des Pokémon Shiny pour la première fois dans Pokémon GO !

Une Etude Spéciale exclusive

Pour cet événement, il sera possible de compléter une étude spéciale exclusive qui permettra au joueur d’avoir la chance de capturer un Léviator Shiny et un Celebi. De plus, une fois les scénarios d’études spéciales terminés, il sera possible de commencer l’étude Magistrale exclusive dans laquelle il sera possible de rencontrer Lugia Obscur Apex et Ho-Oh Obscur Apex et ainsi les libérer des griffes de la team GO Rocket.

En terminant l’étude spéciale, il sera également possible de gagner des cosmétiques exclusifs pour l’avatar comme des ailes Ho-Oh, un masque Lugia, le T-shirt Ho-Oh (exclusif version Or) ou le T-shirt Lugia (exclusif version Argent).

De nombreux bonus d’événement

Chaque lundi durant le mois de l’événement, il sera possible de récupérer dans la boutique pour 1 poképièce, un lot à achat unique contenant un pass de Raid à distance et d’autres objets. Veuillez trouver ci-dessous la liste des objets :

Différents Pokémon seront attirés par l’Encens.

Un lot gratuit contenant trois Passes de Raid à distance sera disponible dans la boutique.

Les œufs nécessiteront que vous marchiez seulement un quart de leur distance d’éclosion habituelle.

Vous obtiendrez jusqu’à neuf Passes de Raid gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.

Vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous ferez éclore des œufs.

Vous gagnerez plus de Bonbons en capturant des Pokémon découverts à l’origine dans la région de Johto.

Vous obtiendrez une médaille exclusive en jeu pour commémorer l’événement.

Prenez une photo pour obtenir une surprise !

Vous pourrez obtenir des stickers spéciaux en faisant tourner des PokéStops et en les achetant dans la boutique du jeu.

L’expérience gratuite du Circuit Pokémon GO : Johto

Les joueurs gratuits ne seront pas en reste, il sera possible de tomber sur les Pokémon originaires de Johto dans la nature, dans les Raids et également dans les œufs 7 km. Six échanges spéciaux seront possibles pendant l’événement, une étude ponctuelle liée aux combats de dresseurs sera disponible et enfin Evoli n’aura pas besoin de distance parcourue pour évoluer en Mentali ou Noctali.