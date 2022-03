19 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On fait un petit point sur les annonces du moment avec quelques annonces en retard…

L’éditeur Ziggurat Interactive et le développeur Mega Cat Studios ont annoncé World Championship Boxing Manager II. Le jeu est en développement pour la Nintendo Switch et d’autres plateformes, avec une sortie prévue pour ce printemps. Le premier World Championship Boxing Manager est initialement sorti en 1990, donc la suite a été trois décennies dans la fabrication. Ce projet à venir s’étend sur l’original, « offrant des visuels mis à jour, un gameplay plus profond avec une sélection de compétences de type RPG, et de nouveaux personnages basés sur les anciens boxeurs professionnels Rocky Marciano et Sugar Ray Robinson. »

Move or Die: Unleashed arriver ale 10 mars sur Nintendo Switch pour 14€99 sur l’eShop.

20 secondes par manche, des règles qui changent tout le temps et BEAUCOUP de hurlements. Voilà qui résume parfaitement Move or Die: Unleashed, le party game aux règles mouvantes qui ruine jusqu’à 4 amitiés. Faites tomber la manette des mains de votre ami à côté de vous, lancez des défis à d’autres joueurs dans le monde, ou faites semblant de vous entraîner hors ligne avec des robots. Choisissez quels modes de jeu vous souhaitez jouer parmi une liste qui ne cesse de grandir, chacun possédant ses propres mécaniques et niveaux, le tout garantissant des heures de fun entre ex-amis. Jouez en ligne pour gagner de l’XP et déverrouiller des personnages farfelus ou des modes de jeu. Profitez-en pour investir vos gains sur notre jauge de dettes. Une fois la dette remboursée, les joueurs engagés pourront accéder à des apparences exclusives ! Comme son nom l’indique, Move or Die: Unleashed force les joueurs à se bouger. L’immobilité est même cause d’explosion intempestive de votre personnage. Et avec seulement 20 secondes par manche, Move or Die: Unleashed est facile à prendre en main, mais difficile à lâcher.

Quest for Infamy est disponible depuis le 4 mars sur Nintendo Switch pour 9€99.

Retrouvez les heures de gloire du jeu de rôle dans cette aventure épique bourrée d’humour qui s’inspire des RPG classiques dans lesquels vous incarnez un antihéros. Mêlant combats basés sur les tours et jets de sorts à la résolution d’énigmes et l’aventure, les joueurs peuvent choisir parmi trois classes de personnages : le brigand, le voyou ou le sorcier, chacun doté de ses propres histoires et aventures. Explorez un monde merveilleux au gré de donjons infestés de pièges, de bêtes de combat armées d’épées ou de sorts personnalisés, et volez les richesses des villageois peu méfiants.

Thunder Kid est annoncé pour le 25 mars sur Nintendo Switch.

Marble Maid arrivera lui le 31 mars prochain pour 9,99 €.

Une jolie femme de ménage en uniforme se prépare à effectuer un grand nettoyage ! Dans cette aventure de type puzzle-ball, vous incarnez une adorable femme de ménage qui se déplace en roulant à travers un immense manoir pour éliminer les lapins de poussière qui se cachent dans chaque pièce. Traquez et éliminez au moins 3 lapins de poussière et roulez jusqu’à votre objectif avant la fin du temps imparti pour accéder au niveau suivant ! Marble Maid est un jeu exigeant qui vous oblige à travailler dur pour débloquer les récompenses qui vous attendent. Remplissez une galerie d’images au fil de votre progression dans plus de 50 niveaux répartis dans différentes parties du manoir, des salons aux cuisines en passant par les salles de bains et les couloirs sombres ! Tous les 10 niveaux, vous affronterez votre ennemie jurée, Nega Maid ! Êtes-vous prêt à vous salir un peu pour effectuer un grand ménage ?

Divination est un visual novel qui arrivera cette année sur Nintendo Switch.

Au bord de la mort, Wyatt Heyll a reçu le Sorrowvirus par ses parents, une substance qui suspend l’âme humaine dans Purgatoire après décès. Alors qu’il reflue, Wyatt ne désir qu’être libre, pour toujours. The Sorrowvirus: A Faceless Short Story est annoncé sur Nintendo Switch pour le printemps prochain via la boutique en ligne de la console hybride.

The Sorrowvirus est l’histoire d’un jeune homme du nom de Wyatt Heyll, qui, depuis son plus jeune âge, a été atteint d’une multitude de maux, de cancers et de maladies. Au bord de la mort, ses parents lui ont donné une substance paranormale connue sous le nom de Sorrowvirus, qui contamine l’âme humaine; l’empêchant de passer à l’au-delà quand ils meurent. Cela les amène à tomber à Purgatoire à la place, où ils peuvent guérir et finalement revenir à la vie. Cependant, chaque fois que Wyatt revient à la vie, ses cancers et ses maladies reviennent plus rapidement qu’auparavant. Les parents de Wyatt lui permettent de continuer à mourir encore et encore pendant qu’ils effectuent des recherches sur les particules organiques trouvées dans Purgatoire qui pourraient le guérir une fois pour toutes. Wyatt, étant mort tant de fois, veut simplement lâcher prise; son esprit et son âme sont brisés. Votre objectif est de libérer Wyatt de son tourment éternel. Avec quatre fins en vue, une seule est la vraie fin, allez-vous essayer d’aider Wyatt à se libérer? The Sorrowvirus: A Faceless Short Story est une aventure à la première personne conçue pour être jouée en une seule séance qui dure environ 45 à 60 minutes. Il n’y a pas de points de sauvegarde. Cependant, le jeu se souviendra du nombre de fois que vous l’avez terminé; faisant changer le dialogue, les environnements et la difficulté du jeu pendant que vous découvrez les autres fins. Pour découvrir le jeu dans son intégralité, les quatre instances doivent être jouées! Des pauses peuvent être prises entre chacune des instances, car le jeu se souvient du nombre de fois que vous l’avez terminé.

Wings of Bluestar est annoncé sur Nintendo Switch pour cette année.

Z-Warp arrivera le 6 avril, toujours sur l’eShop, pour $6.99 / €6.99.

Wife Questarrivera le 16 mars prochain sur Nintendo Switch pour 7€99.

Un jeu de plateforme rétro, à défilement latéral, avec de superbes graphismes pixelisés. Aide Mia à sauver Fernando, son mari, qui a été kidnappé par une elfe maléfique nommée Morganna et sa meute de filles monstres. Dans Wife Quest, tu n’as qu’un objectif : sauver Fernando, ton mari, qui a été kidnappé par Morganna, l’elfe maléfique. Au cours de ton aventure, tu devras affronter les sbires de Morganna, les filles monstres. Dans ce jeu de plateformes rétro en 2D, tu vas devoir aider Mia, une ancienne guerrière mignonne et charismatique qui vit avec Fernando, un simple fermier. Mia est trop jalouse et s’emporte vite, mais seulement avec celles qui draguent son mari ! Aide Mia à sauver son bien-aimé et à donner une bonne leçon à ces voleuses. Elles apprendront peut-être qu’il ne faut pas toucher à Fernando !

Splash Cars sortira ce mercredi 9 mars pour 6€99.

Apportez de la couleur au triste gris du monde alors que vous conduisez à vive allure et laissez une traînée colorée dans votre sillage ! Splash Cars est un jeu de conduite 3D isométrique aux accents de liberté d’expression au cours duquel vous distancerez les autorités et inspirerez d’autres fonctionnaires à rejoindre votre cause. Commencez chaque course dans un morne quartier isométrique, mettez les gaz et allez-y ! La peinture est pulvérisée depuis votre véhicule et redonne de la couleur aux rues, aux végétaux, aux bâtiments environnants au fur et à mesure que vous vous déplacez sur la carte. Optez pour le mode multijoueur ou solo. Choisissez votre véhicule parmi plusieurs voitures originales et servez-vous des effets de peinture personnalisés pour vous distinguer. Utilisez des bonus pour ralentir vos poursuivants ou modifiez votre voiture dans des proportions incroyables ! Splash Cars est un jeu hautement divertissant destiné aux joueurs de tous les âges.

République: Anniversary Edition sortira le 10 mars pour 13,99 €.

Vous recevez un appel d’Hope, une jeune femme piégée à l’intérieur d’un État totalitaire secret, Métamorphose. Piratez le réseau de surveillance ultrasophistiqué du gouvernement pour aider Hope à échapper à cette toile de menaces et de faux semblants. Utilisez les systèmes de sécurité, faites diversion, résolvez des énigmes élaborées, mettez à jour des secrets et interceptez des conversations provenant d’un vaste éventail de personnages, doublés par des comédiens de renom, dont Rena Strober, Jennifer Hale, David Hayter et Dwight Schultz. Vivez une aventure d’infiltration au scénario palpitant explorant les dangers de la surveillance gouvernementale à l’âge d’Internet, et gardez Hope en vie. REPUBLIQUE : Édition anniversaire intègre une piste inédite de commentaires des développeurs de Camouflaj.

Contrôlez simultanément plusieurs billes de couleur dans ce jeu de plateformes de réflexion qui vous fera remuer les méninges. À vous de combiner toutes vos billes et de terminer chaque niveau périlleux. Arriverez-vous à tous les résoudre ? Kombinera arrivera sur Nintendo Switch le mois prochain.

Des casse-têtes redoutables. Un pilotage précis. Des billes. Un contrôle simultané. Un roi déchu… Toutes les billes se déplacent en même temps, ce qui nécessite une résolution de problèmes créative et une stratégie bien pensée. Fusionnez toutes les billes pour terminez les niveaux. La traversée de chaque niveau est périlleuse, car ils regorgent de dangers. Les différentes billes sont dotées de capacités spéciales leur permettant de passer ou de traverser les obstacles. Simples et accessibles de prime abord, les casse-têtes deviennent de plus en plus complexes au fur et à mesure de votre progression !

Agent Intercept est un jeu d’arcade action déjanté où vous pilotez un véhicule espion ultra-perfectionné au milieu de décors exotiques, exécutez des cascades improbables et dégommez des choses pour sauver le monde — avec style !Le jeu sortira le 30 mars sur Nintendo Switch pour l’équivalent en euro de $19.99.

Le monde a besoin de vous, Agent ! Prenez le contrôle du Sceptre, le dernier véhicule de transformation high-tech de l’Agence, et affrontez l’organisation criminelle CLAW dans ce jeu de pilotage d’arcade explosif. Esquivez le feu, les mines et les lasers ennemis tandis que vous réalisez des cascades ultra-perfectionnées et utilisez les gadgets high-tech pour dégommer vos ennemis. Mettez-vous dans la peau d’un super espion tandis que vous transformez le Sceptre de voiture en avion et plus encore, immergé dans des lieux exotiques avec une bande-son rythmée ! Avec une nouvelle menace à chaque instant, il vous faudra toute votre lucidité pour vaincre CLAW. Le travail d’un agent ne s’arrête jamais. Agent Intercept offre une jouabilité élargie au-delà de sa riche campagne. Remplissez les missions secondaires, débloquez des expériences et prouvez votre valeur de super espion dans nos classements généraux !

Action de pilotage riche en adrénaline ! Réalisez des cascades audacieuses et utilisez des gadgets de pointe contre des boss déments et leurs propres véhicules mortels.

Mission après mission, découvrez et déjouez les plans diaboliques de CLAW à travers trois chapitres à la difficulté progressive dans le mode Campagne.

Remplissez les missions secondaires autonomes pour découvrir une mécanique de jeu unique et sauver le monde pour un jour de plus.

Les chasseurs de score d’élite peuvent tenter de dominer le classement général dans Quête du score.

Poussez le Sceptre dans ses retranchements dans Contre-la-montre.

Prêt, feu, tirez ! Aiguisez votre précision dans Cibles d’essai.

L’Agence n’est efficace que si elle est bien informée. Remplissez des objectifs et soyez récompensé avec des Cartes de données contenant de nouveaux designs et connaissances sur le monde d’Agent Intercept.

Débloquez des expériences secrètes pour changer de façon de jouer, dont des options de personnalisations uniques et le Sceptre stationnaire expérimental !

Histoire entièrement doublée en français comprenant un panel de personnages varié.

Plus de 30 titres audio s’inspirant des classiques de l’espionnage.

Laissez-vous emporter sur une île paradisiaque peuplée de grenouilles sympathiques ! Profitez de la vie sur une île de type bac à sable et explorez-la à votre rythme tout en aidant vos nouveaux amis à résoudre leurs situations délicates et en cherchant un moyen de réparer votre bateau ! Time on Frog Island arrive cet été pour $34.99 / €34.99 / £29.99 sur l’eShop comme en version physique.

Potato Flowers in Full Bloom sortira le 10 mars sur Nintendo Switch pour 14,99 €.

Devenez membre d’une équipe d’expédition à la recherche d’informations et d’objets magiques. Votre équipe se rend sur une île rustique en quête de graines spéciales que des alchimistes auraient laissées dans un labyrinthe. Ces graines pousseraient dans de la terre contaminée, et pourraient ainsi résoudre le problème auquel l’humanité fait face depuis longtemps. Installant une base dans une ville en ruine avec un chef d’expédition à la tête de l’équipe, vous entrerez dans le labyrinthe à maintes reprises dans le but d’atteindre les tréfonds de l’édifice, où les graines se trouveraient.

Syndrome arrivera lui le 11 mars pour 24,99 €.

VOUS N’ÊTES PAS SEUL Vous vous réveillez de votre cryo-sommeil sur « Valkenburg » – la station spatiale scientifique la plus avancée du « Novacore ». Le vaisseau semble abandonné, mais soudain vous entendez une voix sur le communicateur qui vous fait prendre conscience de la situation. Quelque chose venu des abysses de l’espace est en train de kidnapper et de tuer les personnes à bord du vaisseau. Et il ne s’arrête pas de chasser.

COURS. CACHEZ-VOUS. COMBATTEZ. SURVIVRE. Les ennemis sont forts et en surnombre, vous n’avez donc pas d’autre choix que de vous mettre à l’abri des regards. Malheureusement, tôt ou tard, vous devrez les affronter, alors rappelez-vous qu’il n’y a pas beaucoup de munitions sur le vaisseau scientifique… Restez dans l’ombre et survivez !

VOTRE ESPRIT EST AUSSI VOTRE ENNEMI Pendant ce temps, des choses étranges commencent à se produire dans votre esprit. Allez-vous faire confiance à la voix ou est-elle aussi contre vous ? D’où vient la « chose » sur le vaisseau ? Serez-vous capable de survivre ? Explorez les couloirs sombres d’un vaisseau spatial et découvrez le mystère qui se cache derrière la disparition de vos compagnons d’équipage.

Chex Quest HD sortira le même jour, le 11 mars pour l’équivalent en euro de $4.99.

Dungeon Color arrivera le 10 mars sur Nintendo Switch pour 3,99 €.

Dungeon Color est un jeu de puzzle de haut en bas, où vous basculez entre les flammes afin d’obtenir la flamme arc-en-ciel dans chaque pièce. Interagissez avec les couleurs et basculez entre les flammes pour correspondre à chaque porte. Chaque porte ne s’ouvre que lorsque vous êtes avec sa couleur respective. De nombreux obstacles ! Chaque obstacle change la façon dont vous regardez toute la pièce, alors faites attention à l’endroit où vous touchez et faites fondre votre cerveau pour trouver de nouvelles solutions. Rendez-vous à la flamme arc-en-ciel ! Votre petit golem veut juste être rempli de l’énergie de la plus grande flamme, alors faites le travail et trouvez votre chemin dans chaque pièce.