Plus de 3600 heures nécessaires pour des premiers signes de brûlure d’écran sur Nintendo Switch OLED

Défaut connu des écrans OLED, le fameux « burn-in » est un phénomène qui a vite inquiété au moment de l’annonce de la Nintendo Switch modèle OLED. Nous avons grâce a un youtuber un premier élément de réassurance sur ce sujet.

Le burn-in est un défaut apparaissant lorsque qu’une image fixe est affichée trop longtemps, les pixels brûlent et « s’impriment » sur l’écran laissant une légère tâche de couleur visible.

Les détracteurs de Nintendo s’en sont donné a coeur joie critiquant le fait que des éléments d’interface allaient s’imprimer vite.

C’est donc face a ces doutes émis que le youtubeur Bob Wulff de la chaîne WulffDen a lancé sa propre expérience, cette dernière impliquait de laisser tourner 24h/24h sa console en mode portable dans un sanctuaire de Zelda Breath of the Wild en fixant un plafond lumineux, le tout avec la luminosité au maximum et une manette turbo qui spammait la touche « A » pour ne pas déclencher la veille de l’écran.

Résultat des courses, c’est enfin au bout de 3600 heures environ que des premiers signes très légers de brûlure d’écran sont apparus. Comme il le montre en vidéo c’est assez subtil et n’empêche en rien la bonne utilisation et lisibilité des informations sur l’écran. Son test va donc se poursuivre jusqu’à atteindre un stade où la brûlure serait effectivement vraiment gênante.

Voilà en tout cas un point d’inquiétude bien retiré grâce a cette expérience, car si les conditions utilisées ici sont extrêmes il va de soi que de façon réaliste avec une utilisation normale, un burn-in nécessiterait que vous jouiez des milliers d’heures strictement au même jeu avec des images fixes placées au même endroit. Sans compter le fait que vous allez très sûrement éteindre votre console entre temps et ne pas faire des sessions d’une vingtaine d’heures par jour. On peut donc affirmer qu’avant que cela vous arrive il vous faudrait des années, de quoi voir venir un successeur a la Nintendo Switch d’ici là.

Pour les curieux voici la vidéo du résultat :