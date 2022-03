My Little Pony : Aventure à la Baie de Port-poney annoncé sur Nintendo Switch

A la suite du succès de My Little Pony : Nouvelle génération sur Netflix, film numéro 1 dans le classement des titres jeunesse dans 86 pays, un nouveau jeu vidéo sur console My Little Pony offre à une nouvelle génération de fans une toute nouvelle aventure.

LYON, France, 8 mars 2022 – Outright Games, le principal éditeur mondial de divertissements interactifs destinés aux familles, en partenariat avec Hasbro, annonce aujourd’hui que My Little Pony revient sur consoles, pour la première fois depuis plus de 5 ans avec My Little Pony : Aventure à la Baie de Port-poney.

Le jeu, basé sur l’une des franchises de divertissements bénéficiant d’une longévité incroyable, présente une toute nouvelle génération de poneys. Cette nouvelle aventure permettra de se retrouver dans le monde magique d’Equestria. Le jeu vidéo sera disponible cet été sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC et sera suivi par une mise à jour gratuite pour Xbox Series X|S et PS5 courant 2022.

Découvrez cette nouvelle aventure solo passionnante en incarnant la déterminée et curieuse Sunny. Aidez-la à découvrir ses pouvoirs tout en apprenant à connaître ses amis : la courageuse Zipp, la créative Izzy, la gentille Hitch et la confiante Ruby. Toutes sont prêtent à organiser le meilleur festival de tous les temps.

Pour plus de fun, collectionnez des accessoires pour personnaliser les poneys et jouez ensemble à travers des mini jeux en mode fête !

Eléments clés :

Explorez un monde riche et interactif plein de vie et d’aventures

Ressentez la magie d’Equestria et rencontrez ses différents habitants

Profitez de cinq mini-jeux amusants en solo ou avec un ami

Découvrez une toute nouvelle histoire passionnante.

Depuis la sortie des jouets en 1983, MY LITTLE PONY s’est catapulté en marque iconique à travers le monde dans l’industrie du divertissement. En septembre 2021, MY LITTLE PONY : NOUVELLE GENERATION a été diffusé sur Netflix et a présenté une nouvelle génération de poneys à une nouvelle génération d’enfants. Le long métrage est devenu numéro 1 dans le classement des films pour enfants au lancement et a reçu le label Common Sense Media Seal pour les familles. Le film a marqué le début d’une nouvelle ère pour la marque, en incitant les enfants d’aujourd’hui à explorer, exprimer et célébrer ce qui les rend uniques. Cette nouvelle génération de poneys possède sa propre ligne de jouets et des produits de consommation sous licence dans de nombreuses catégories, avec une multitude de contenus qui seront lancés en 2022. MY LITTLE PONY a été diffusé dans près de 200 territoires et plus de 350 épisodes et trois longs métrages ont été produits.

Terry Malham, CEO d’Outright Games a déclaré ‘Nous sommes ravis de poursuivre notre solide partenariat avec Hasbro et cette fois sur le phénomène qu’est My little Pony. Nous sommes très heureux qu’ils nous aient fait confiance pour ramener la magie de la marque sur consoles et PC pour la première fois en cinq ans. Le jeu va regorger de tous les éléments qui font la popularité de la marque : l’amusement, la couleur et l’amitié. Nous sommes impatients de le partager avec tout le monde plus tard cette année ».

Richard Cleverland, Vice President du Licensed Digital Gaming d’Hasbro a déclaré »Nous sommes ravis d’amener la cinquième génération de poneys sur consoles et PC cette année avec nos partenaires de longue date, Outright Games. Après le grand succès et la réception des nouveaux jouets et du film l’année dernière, nous sommes impatients de donner vie au nouveau monde de My Little Pony pour nos fans avec de nouvelles aventures et un gameplay amusant. »

My Little Pony : Aventure à la Baie de Port-poney sera disponible cet été sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC et sera suivi par une mise à jour gratuite pour Xbox Series X|S et PS5 courant 2022.