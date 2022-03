Trash Quest (Nintendo Switch) – Le test

Trash Quest est le début d’une grande aventure, l’incroyable raton-laveur décide de sortir de sa poubelle et équipé de son pistolet radioactif il part tuer des robots.

Le jeu n’a pas d’histoire concrète pour la bonne raison qu’il ne dure pas bien longtemps, en moins d’une heure en sachant exactement ce que nous faisons.

Gameplay

Rien de plus simple, on tire et on saute, puis nous obtenons quelques capacités en avançant dans le jeu qui sont obligatoires pour le finir. Vous aurez une barre de vie qui pourra augmenter ainsi qu’une barre de « mana » améliorable également et qui permet de tirer plus de balles à la fois, mais aussi d’autres améliorations pas obligatoires. Le jeu est fluide et dynamique, les commandes sont faciles à prendre en main et les nouvelles compétences font sens avec les commandes de base. Nous rencontrons peu d’ennemis mais qui se montrent assez gênants, et pourtant un peu de doigté nous pouvons les éviter sans problème.

Lors de notre aventure, nous rencontrerons 4 boss à la difficulté assez relevée, mais heureusement le jeu pense à nous en nous faisant réapparaitre juste à côté de ce dernier.

Level design

Nous nous retrouvons très clairement avec un monde à la Castlevania modern (les Metroidvania), chaque zone demandera une nouvelle compétence à améliorer ou à ajouter à son arsenal avant de pouvoir accéder aux nouvelles zones. La carte indique un code de couleur pour chaque zone, permettant de facilement se souvenir où se rendre, ce qui réduira les nombreux moments de recherche de la suite de « l’histoire ». Lorsque nous mourrons, nous retournons au tout début du jeu, mais nous avons accès à la majorité des raccourcis qui sont absolument partout pour éviter de devoir refaire tous les trajets.

Durée de vie

Le jeu ne dure que 2 heures maximum, même en galérant il n’est pas long. Malgré sa coûte durée, il est possible d’activer le mode speedrun qui ajoute de nombreuses options (chronomètre, poser un checkpoint, sauvegarder et recharger, tuer le boss, etc…) et cela rajoute de la durée de vie pour ceux qui le veulent.

Musique

Nous avons une musique différente pour chaque nouvelle zone, les musiques sont agréables à écouter et elles sont toujours assez intenses. Elles collent aux graphismes 8-bits puisqu’elles ont cette ambiance des consoles telle la NES ou SNES avec un côté plus moderne.