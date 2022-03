Will You Snail? (Nintendo Switch) – Le test

Will You Snail?

Sorti le 9 mars 2022, Will you snail ? est développé et édité par Jonas Tyroller. Il s’agit du 1er jeu qu’il a fait à son nom et il est seul sur le jeu. Jonas Tyroller est à la base un youtubeur qui a voulu faire son jeu et il a pris quatre ans à créer le jeu en dépensant un total de 20 000 $ pour la création de ce dernier.

Histoire

Le jeu commencera et vous serez accueilli par le méchant le plus insupportable du jeu vidéo. C’est un programme du jeu qui veut détruire toute l’humanité, mais sa voix est abominable et ses critiques constantes, car oui il est présent pendant que vous jouez. Il expliquera à divers moments du jeu son but de conquête du monde qui est absolument ridicule. En revanche nous aurons des petits morceaux d’histoire entre un humain et un programme, il ne semble avoir aucun rapport avec le robot, mais nous pouvons imaginer que les deux histoires se raccorderont.

Gameplay

Presque dès le début du jeu, vous ferez un test où Monsieur robot déterminera la difficulté du jeu qui sera constamment modifiée automatiquement, selon le nombre de fois où vous mourrez dans un niveau. Oui, le jeu est un die&retry, avec une vie infinie mais une cruauté maximale allant de la difficulté importante dite « facile » à « extrêmement facile », ce qui est faux puisque c’est ULTRA DUR. Pour survivre à tout cela, vous n’aurez qu’un double saut tout en ayant la possibilité de bouger, et vous aurez des power-up occasionnellement comme tirer des lasers en l’air ou en face de vous. Mais même les « power-up » sont des espèces de malus puisqu’ils créent des blocs qui tombent en tirant dessus, vous empêchant d’avancer ce qui est frustrant. Nous rencontrerons des boss à chaque fin de « monde », évidemment ils sont difficiles et de nombreux essais seront nécessaires pour comprendre leur pattern. Les mouvements sont fluides et vous serez rapidement en phase avec les contrôles, mais là n’est pas la source de vos problèmes, c’est le level design qui vous rendra dingue.

Level Design

Le jeu est simple en termes de contrôle, mais le level design est proche d’un « I wanna be the guy », soit l’un des die&retry les plus durs qu’on ait vus, avec beaucoup de morts injustes. Tout est fait pour vous tuer, comme dit précédemment même les power-up participent à votre mort. Déjà, vous aurez souvent des sauts à faire au millimètre près, mais vous aurez des pics qui apparaissent aléatoirement dans tous les niveaux accompagnés de pièges divers absolument partout. Vous pouvez littéralement être en train de penser et boom un pic dans les fesses, et évidemment monsieur robot se moquera de vous rendant la mort encore plus salée. Souvent tellement de choses seront à l’écran que vous ne pourrez pas comprendre ce qu’il se passe et vous perdrez en continu parce que chaque piège est vraiment pensé pour vous ralentir, tel un mur, alors qu’il faut rester en mouvement continu pour ne pas mourir. Aussi, vous aurez énormément de jeux de lumière qui cacheront les pièges avec le surplus d’informations. À ce titre, les personnes épileptiques seront malheureusement interdites de jouer.

Monsieur Robot

Il est tellement omniprésent qu’il est impossible de ne pas lui dédier un paragraphe entier. Il est là et il vous le fera savoir constamment. Quand un jeu est difficile, vous serez frustré et avec monsieur robot vous aurez envie de détruire quelque chose et vous n’aurez souvent pas le courage de continuer. Sa voix est désactivable, mais il s’amusera à faire un gigantesque dialogue pour vous empêcher de voir l’écran. Si vous modifiez la difficulté en trop facile, il peut décider que non il n’en a pas envie et dès que vous modifiez quoi que ce soit il vous le fera savoir. Avec sa voix désactivée, M. Robot peut arrêter de se plaindre au bout d’un moment, mais le jeu perd un peu de son sel et de son rythme donc aussi étrange que cela puisse paraître, laissez-le faire et faites-vous chier un max.

Musique & Graphismes

Rien de bien incroyable entre la musique qui est bien accompagnée d’un sound design qui fait son boulot. Les graphismes font penser à une version moderne des graphismes des jeux 16 bits, peut-être un peu trop de jeux de lumière qui seront souvent gênants pour le joueur. Nous aurons souvent deux styles de niveaux, ceux qui ont une couleur assez flashy et ceux avec des couleurs froides pour déterminer les moments où nous pouvons souffler.

Durée de vie

Vous aurez 244 niveaux à découvrir. La majorité sera juste la suite logique des niveaux et les autres seront cachés, aussi vous aurez 46 triangles à obtenir si vous le voulez. Vous aurez juste des secrets qui expliqueront les ambitions de l’antagoniste et quelques moments assez ridicules, aucun super pouvoir à obtenir dans les horizons.