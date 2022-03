SEGA et la marque de prêt-à-porter britannique HYPE. annoncent une nouvelle collection de vêtements et accessoires Sonic the Hedgehog

LONDRES – 30 mars 2022 – SEGA Europe Limited. et l’enseigne britannique de mode, HYPE., ont annoncé aujourd’hui une toute nouvelle ligne de vêtements et accessoires mettant à l’honneur l’icône de SEGA, Sonic the Hedgehog™. Avec des designs pleins d’énergie inspirés du bolide en personne, la collection capsule HYPE. x Sonic the Hedgehog inclut une ligne indémodable de vêtements pour adultes et enfants ainsi que des accessoires pour les amoureux de Sonic de tout âge.

La gamme de 30 articles pour petits et grands est une célébration des couleurs mondialement connues de Sonic The Hedgehog, avec un thème monochrome aux accents néons, combinant les silhouettes contemporaines qui font la marque de fabrique de HYPE. avec les racines nipponnes de Sonic, le tout pour créer un look audacieux. La ligne a pour vedettes les personnages de Sonic The Hedgehog adulés par les fans, y compris Sonic, Super Sonic, Knuckles, Tails, Shadow et Amy, combinés à l’image de HYPE. utilisant des tie-dye, dégradés de couleurs, imprimés galactiques et effets de graffitis. Grâce à une gamme de vêtements variée comprenant des sweats à capuche, joggings, t-shirts et leggings, ainsi qu’une chemise à bowling au design unique et un imprimé bientôt emblématique sur un thème monochrome et avec un col contrastant (portez-le dans une taille plus grande pour laisser cours à votre créativité de superposition), les fans de Sonic pourront facilement se créer un look dynamique et singulier.

De plus, les amateurs de l’Éclair bleu pourront parfaire leur style en utilisant leurs accessoires HYPE. x Sonic, comme le sac à dos d’exception qui se marie parfaitement avec les imprimés et designs des vêtements. Il est fourni avec deux trousses décorées d’illustrations agrandies et des personnages.

La collection sera lancée en exclusivité à la boutique londonienne de HYPE. située à Carnaby Street, via justHYPE.com et dans les magasins internationaux participants le 31 mars 2022. Découvrez plus d’informations concernant la collaboration sur http://www.justHYPE.com, et suivez la conversation #HYPEXSONIC sur tous les réseaux sociaux principaux.

À propos de HYPE.

En 2011, HYPE. s’est lancé dans une mission pour conquérir le monde de la mode. Les mots « Get Your Own » inscrits sur un briquet, et un t-shirt montrant une phrase simple sur fond floral furent le catalyseur pour propulser HYPE. au rang de marque internationale instantanément reconnaissable.

La mission de HYPE. a démarré à Leicester, mais couvre aujourd’hui plus de 175 distributeurs britanniques et 27 territoires dans le reste du monde. En conquérant ainsi le globe, HYPE. a été reconnue dans le Sunday Times Virgin Fast Track 100 comme l’une des entreprises privées britanniques à la croissance la plus fulgurante.

10 ans plus tard, elle apparaît dans de nombreuses publications médiatiques, telles qu’Hypebeast, High Snobiety, GQ, Men’s Health, Vogue, Cosmopolitan, Complex et Wonderland. De nombreuses personnalités et professionnels respectés dans tout le monde participent à la promouvoir : Jay-Z, 50 Cent & Winnie Harlow ou encore Tom Hardy, Cara Delevingne et Maya Jama.

Pour coupler à son succès de la dernière décennie, HYPE. œuvre de son mieux pour améliorer les conditions de la planète là où c’est possible. Jusqu’ici, plus de 180 000 arbres ont été plantés dans le cadre de leur campagne pour lutter contre le réchauffement climatique, et avec chaque commande un nouvel arbre est planté pour faire grandir la forêt HYPE.

Fidèle à ses origines, HYPE. est toujours basée à Leicester, dans un bureau qui rend honneur à l’image de la marque : du modernisme mêlé à une pointe de nostalgie. En 2020, HYPE. a vécu un renouveau avec l’introduction de « JustHYPE. » sur ses collections Scribble conçues pour adultes, avec un style se voulant plus luxueux.

En 2021, le tout premier magasin phare s’est ouvert au cœur de Londres, dans la rue animée de Carnaby Street. Destiné aux adultes et aux enfants, des accessoires aux designs non genrés permettent à chacun d’exprimer son individualité et sa personnalité à travers les produits HYPE.