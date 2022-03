Ziggy the Chaser (Nintendo Switch) – Le test

Ziggy the chaser développé par Dejan Cicic et Srdjan Savic, édité par Pepe Soft Kladovo. C’est littéralement le 1er et le seul jeu fait par les développeurs et les éditeurs. Le jeu est sorti le 15 juillet 2020 sur Steam comparé à sa version Switch sorti le 26 janvier 2021.

Histoire

Il était une fois dans un pays de contes de fées connu sous le nom de Divia, un roi nommé Estar régnant sur ce pays à l’aide de 1000 cristaux magiques de prévoyance. Malheureusement, un jour, un gobelin maléfique de l’autre côté du monde apprit l’existence des 1000 cristaux magiques et deveint jaloux du roi Estar. Finalement, il décida d’utiliser sa grande magie pour lancer un sort, un sort si maléfique et si puissant qu’il lança 1000 cristaux magiques à travers le monde entier et laissera tout le pays de Divia triste et sombre pour toujours.

Avec les cristaux magiques du roi dispersés et le chaos menaçant de détruire tout le royaume, le roi vous a choisi pour vous lancer dans une quête pour récupérer les cristaux magiques. Allons, il faut se dépêcher, le temps presse !

Le jeu vous explique une histoire un poil trop complexe pour juste demander « va chercher les cristaux magiques » après ça on ne reparlera plus jamais des cristaux et du roi après la longue explication du toucan parlant.

Le Pac-Man clone

C’est juste un clone de Pac-Man avec des pièges en plus, le jeu commencera avec un niveau de tuto où on affrontera aucun ennemi tout en vous expliquant chaque objet disponible, une bonne introduction pour comprendre ce qu’ils vous demandent.

Le souci qu’on remarquera immédiatement c’est la visibilité des niveaux. Vous aurez une vue de dessus, mais on verra ce qui se trouve autour de Ziggy jusqu’à un certain point et le manque de visibilité entraînera la mort bêtement.

Le but de chaque niveau est de récupérer les cristaux magiques sans se faire capturer par Mr. Chomps et compagnie qui sont l’équivalent des fantômes de Pac-Man et aller à la cage en bois pour finir le niveau. L’unique capacité disponible est le fait de marcher, les objets seront le nerf de guerre pour l’aventure.

Vous aurez de la super vitesse pendant une courte durée, l’équivalent du Pac-Gum pour manger tous ses ennemis, devenir invisible pour un certain temps, obtenir un bouclier activable avec Y qui vous rendra invincible à tous (pièges comme ennemis).

Les ennemis seront Mr. Chomps et compagnie (on ne connaît pas le nom des autres), ils auront chacun un pattern spécifique, Mr. Chomps le crocodile vous poursuit en étant relativement lent, le tigre est rapide et ne fait pas attention à vous, c’est tout pour les ennemis. Vous aurez plusieurs ennemis sur la carte, mais ce seront des clones de Mr. Chomps et des tigres avec le même pattern.

Mourir est signification de devoir tout refaire dans le niveau, vous aurez tous les cristaux à reprendre et les chemins ouverts précédemment seront à refaire, les niveaux sont grands pour certains ce qui e les rendent très frustrants à tout refaire si on meurt à la toute fin.

Level Design

Les premiers niveaux sont quasiment les mêmes pendant 3-4 niveaux puis les niveaux sont tous plus différents et plus grand que les autres. Certains niveaux marcheront comme Pac-Man, c’est-à-dire, des labyrinthes en ligne droite et d’autre niveau où vous aurez serez plus libre de vos mouvements. Vous trouverez des éléments avec lesquels on peut interagir tels qu’un rouage sur le sol qui abaissera un pont pour avoir plus d’échappatoires ou la safe zone qui est une petite plate-forme où personne ne peut vous atteindre.

Vous voudrez ouvrir des portails à l’aide de cercle carreauté jaune pour accéder à de nouvelle partie du niveau pour obtenir les cristaux, on aura aussi un objet qui activera un téléporteur pour obtenir toujours plus de cristaux.

Ce qui fera la différence avec Pac-Man, ce sont les nombreux pièges placés partout dans les niveaux, et surtout des projectiles et des espèces de mini volcans. On a beaucoup de pièges placés partout, mais on verra les mêmes dans chaque niveau et il faudra juste être prudent.

Graphisme et Musique

Les graphismes ne sont pas très beaux, on dirait un jeu ps2 sous-coté, même les menus sont fait sous Paint, la 1ère impression est vraiment mauvaise alors que le jeu lui-même n’est pas mauvais. Les musiques sont reconnaissables, dans certains jeux ils n’ont pas les moyens ou les personnes pour la musique donc on retrouve des petites musiques libres de droit et c’est le cas avec Ziggy the Chaser.

Durée de vie

Vous n’avez que 26 niveaux et il n’y a pas de collectable bonus pour obtenir des objets secrets ou on ne sait quoi. Malgré tous les niveaux sont relativement long et il faudra quand même 5h à 6h pour le finir ce qui reste notable pour un jeu avec un maigre budget.