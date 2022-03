13 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Koei Tecmo va porter Nobunaga’s Ambition : Rebirth sur Nintendo Switch. Le projet a été annoncé pour la première fois il y a quelques mois, mais il n’y avait pas de mot sur les plateformes spécifiques à l’époque. Le Japon recevra le jeu le 21 juillet 2022 et toutes les précommandes seront accompagnées d’un scénario supplémentaire. Koei Tecmo sortira une boîte au trésor contenant un livre d’art, un calendrier quotidien et une bande sonore sur deux disques.

Anuchard arrivera le 21 avril sur Nintendo Switch via la boutique en ligne de la console hybride pour 11,99 €.

Plusieurs générations après la chute, les descendants des survivants vous ont choisi pour porter la cloche magique d’Audros. Partez à l’aventure, affrontez des monstres, résolvez des énigmes et rendez au royaume céleste d’Anuchard sa gloire d’antan ! Anuchard était connu comme un lieu d’émerveillement et de paix, une terre à l’abondance infinie suspendue dans les cieux. Cinq anciens Gardiens ont accordé leur bénédiction à l’île… Jusqu’au jour où ils partirent sans dire mot. Le paradis d’Anuchard est tombé des cieux, s’écrasant sur le monde en dessous. Seul un petit morceau de l’île survécut à la chute. Le reste s’est agglutiné sous terre en une masse tordue de passages sinueux remplis de magie imprévisible et de monstres vicieux, connue simplement sous le nom de Donjon. Des générations se sont écoulées alors que les rares survivants s’installèrent à Orchard, l’unique village restant de l’île, qui renferme encore quelques vestiges de la magie anuchardienne. Les fermiers s’occupent des champs tandis que les explorateurs fouillent les restes du royaume. Tous attendent l’Élu, le Porteur de cloche, qui maniera la cloche d’Audros et entrera dans le donjon pour sortir les Gardiens de leur sommeil et faire renaître le paradis céleste. Montrez-vous en digne et endossez le fardeau du Porteur de cloche. Le donjon vous attend !

Flat Kingdom Paper’s Cut Edition sortira le 1er avril pour 7,99 € sur l’eShop.

Flat Kingdom Paper’s Cut Edition se déroule dans un magnifique monde 2D, désormais menacé par la malice et le chaos de la 3D. Un sorcier avisé a créé six joyaux magiques pour contenir les effets de la troisième dimension à bonne distance, garantissant la paix et la prospérité. Cependant, un jour, Hex, un voleur maléfique masqué a perturbé l’équilibre et ramené le chaos. Le seul qui peut stopper ce chaos est Flat, un petit héros capable de se changer en cercle, triangle ou carré afin de résoudre des casse-têtes, de surmonter les obstacles et vaincre de monstrueux boss !

ExitMan a débuté il y a plusieurs années en tant que titre mobile, et Rainy Frog le porte maintenant sur Switch et d’autres consoles dans le cadre d’une nouvelle version Deluxe. La sortie est actuellement prévue pour la fin du printemps pour 4,99€.

Deviens un pionnier de l’espace en construisant et gérant ta propre station dans l’orbite d’une planète reculée ! Concentre-toi sur la conception et la gestion ou atteins des objectifs pour progresser. Explore, construis et prospère ! orbit.industries arrivera le 21 avril sur Nintendo Switch.

Construis ta station, installe-la et remodèle-la à ta guise, puis admire-la avec les graphismes entièrement en 3D d’Unreal Engine 4, qui te permettent de la regarder à 360 degrés et de zoomer pour ne manquer aucun détail. Admire les magnifiques constellations, nébuleuses et planètes du jeu, qui sont le fruit des semaines que l’équipe a passées à faire des recherches pour t’offrir un ciel réaliste. Gère les cycles de production, les ressources et la distribution. Concentre-toi sur l’efficacité et le rendement, à l’aide d’une présentation abstraite semblable à un circuit imprimé qui te permettra d’exploiter au mieux ta station ! Dans ce système économique unique, ton objectif est simple : rends ta station efficace, ou retourne chez toi ! Mais attention, il y a des tas de choses qui peuvent perturber tes affaires, des pirates informatiques aux erreurs humaines en passant par les pannes des modules et des systèmes. Ta chaîne de production pourrait également être surchargée, alors planifie bien, et exécute tes projets à la perfection ! La Campagne comporte 3 missions de terraformation dans lesquelles tu devras rendre des planètes habitables et propices à l’extraction de ressources. Suivant une trame narrative, chacune de ces missions te permet de te concentrer sur les deux modes de jeu afin de construire une station qui te permettra d’atteindre les objectifs demandés. Miseras-tu sur l’efficacité et la productivité, ou tenteras-tu d’arranger tes modules de la façon la plus esthétique possible ? C’est comme tu veux, du moment que tu accomplis ta mission ! Tu peux aussi prendre ton temps et essayer de bâtir la plus belle ou la plus efficace de toutes les stations avec les modes Créatif et Sans Fin. orbit.industries s’inspire des romans, films et séries de science-fiction classiques, en y ajoutant des connaissances réelles et actuelles sur l’exploration et l’ingénierie spatiales, et la construction de stations orbitales.

Dysmantle sortira demain, le 31 mars pour 19,99€.

Après de longues années de confinement, vous quittez votre abri et gagnez la surface pour découvrir un monde nouveau. Un monde peuplé de créatures atroces et cruelles. Un monde vide tout autre être humain. Un monde où la nature a repris ses droits. Un monde sur le point de prendre une tournure encore plus cauchemardesque. Vous devez trouver le moyen de quitter cette île maudite. Mais avant cela, savourez donc ces lendemains d’apocalypse doux-amers.

Restless Soul est annoncé pour 2022 sur Nintendo Switch, uniquement sur l’eShop.

Un Axolotl et une AK… Drôle de mélange pour ce jeu de tir typé arcade. Dans la peau de cette drôle de bestiole, il faudra défendre ton étang des envahisseurs et engranger un max de points ! AK-xolotl est annoncé sur Nintendo Switch.

Dans la peau de cette drôle de bestiole, il faudra défendre ton étang des envahisseurs et engranger un max de points ! Il faut à tout prix défendre cet étang ! Drôle de mélange pour ce jeu de tir typé arcade. Dans la peau de cette drôle de bestiole, Il faudra défendre ton étang des envahisseurs et faire le meilleur score ! Fais face aux vagues grandissantes d’envahisseurs, de prédateurs et autres rongeurs armés jusqu’aux dents et dotés d’aptitudes hors du commun. Seul ou en coop, survis aux assauts répétés et protège ce bébé Axolotl – carrément stylé avec une arme. Envie d’impressionner les copains ? Plus tu descends d’ennemis, plus le score grimpe ! Continue à les massacrer et tu finiras en haut du tableau en un rien de temps. Chose intéressante : Tu savais que les Axolotls pouvaient régénérer leurs membres ?

Floogensoritra demain, le 31 mars, sur Nintendo Switch. Successeur de The Neverhood, le jeu a été créé en utilisant l’animation stop-motion, et verra les joueurs prendre le rôle d’un des trois personnages en explorant le monde du jeu. Le jeu est sorti sur Steam l’année dernière et a été créé par le développeur solo Ian Levesque.

Explorez un monde de stop-motion, fabriqué avec de l’argile, du carton et du ruban adhésif. Affrontez le melon parasite Floogen et mettez fin à leur règne de terreur.

RUN: The World In-Between est un nouveau plateformer « Die and Retry » dont le parcours à effectuer se génère de manière procédurale. Sois rapide, saute, cours pour débloquer du nouveau contenu.Le jeu arrivera le 14 avril sur Nintendo Switch.

RUN: The world in between est un jeu de plateforme hyper dynamique dont les niveaux se génèrent de manière procédurale. Inspiré par Celeste, Dead Cells, Scourge bringer ou encore Super Meat Boy, vos déplacements seront aussi nerveux que précis. Dans cet espace où tout bouge constamment vous allez devoir braver les dangers de l’Entremonde pour atteindre la lumière. Déjouez les pièges les plus machiavéliques en comptant sur vos réflexes dans l’espoir d’un avenir meilleur.

Vengeful Heart est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch pour 9,99€.

Bien après que l’humanité ait pollué cette planète, les eaux souterraines sont imbuvables et voir une plante vivante est considéré comme un luxe. La plupart des gens vivent dans des mégapoles qui dépendent du travail des masses pauvres pour maintenir un niveau de vie moderne pour les quelques-uns au sommet. Avec la Terre brûlée, l’eau est de l’or liquide et son contrôle est la forme de pouvoir la plus authentique. Contraints de faire face à une pénurie d’eau permanente, les gens ordinaires persistent et peinent dans l’espoir que s’ils travaillent assez dur, ils pourront eux aussi un jour nager tous les matins dans les piscines rafraîchissantes des Jardins. Nous suivons l’histoire de Joséphine Lace, une jeune ingénieure hydraulique désireuse de gravir les échelons de l’entreprise et de revendiquer une place au sommet. Jusqu’au jour où cet avenir prometteur lui est arraché, la laissant à moitié morte et sans abri, elle s’acharne à abattre le système qui l’a ruinée et l’a laissée sans cœur. En chemin, elle rencontre un groupe diversifié de personnes sympathiques à sa cause, chacune avec ses propres secrets. Avec leur aide, peut-être trouvera-t-elle la rédemption, l’amour et surtout la vengeance.

Rotund Rebound arrivera le 14 avril sur Nintendo Switch.

Une aventure épique t’attend dans ce jeu de plateformes rétro. Affronte des mondes cauchemardesques peuplés de personnages aussi colorés que décalés et viens à bout des ombres pour sauver tes amis ! La sentence a été prononcée pour la carotte sombre, alors sautez dans le terrier du lapin et accrochez-vous. Une aventure épique t’attend dans ce jeu de plateformes rétro. Affronte des mondes cauchemardesques peuplés de personnages aussi colorés que décalés et viens à bout des ombres pour sauver tes amis !

Plongez directement dans le jeu grâce à ses commandes extrêmement simples, et maîtrisez profondément toutes ses finesses.

Explorez des cartes interactives animées remplies de lieux intéressants et de chemins optionnels.

Sauvez vos amis les plus dodus pour les contrôler et déverrouiller le potentiel caché de leurs compétences uniques.

Attaquez-vous à des combats de boss extrêmes en ayant comme seule arme vos rebonds.

Oublie les niveaux de difficulté : choisis parmi trois approches uniques (parcours facile, normal et difficile) pour jouer.

Des niveaux conçus pour le speedrunning enregistreront vos meilleurs temps à la milliseconde près.

Réapparaissez plus vite que l’éclair pour oublier vos erreurs et vous garder dans le feu de l’action.

La bande-son synthétique signée Jarrel Lanchester vous plonge dans une formidable aventure rétro et colorée.

L’éditeur Daewon Lab Media et le développeur CRT Games ont annoncé une date de sortie officielle pour Snow Bros. Special. Le jeu devrait être lancé sur Nintendo Switch le 19 mai 2022. Snow Bros. Special est une reprise du jeu d’arcade original Snow Bros, réalisé par Toaplan en 1990. Il est produit avec l’objectif de reproduire la sensation du jeu d’arcade, tout en améliorant les anciennes mécaniques et en conservant l’esthétique mignonne de l’original.

Snow Bros. est un jeu de plates-formes classique sorti en 1990 sous forme de jeu d’arcade par Toaplan, un studio de développement japonais principalement connu pour ses jeux de tir. Accueilli par la critique, Snow Bros. est ensuite sorti sur plusieurs consoles et ordinateurs de salon. Apprécié par les joueurs, Snow Bros. a donné naissance à une suite sur arcade. Snow Bros. a acquis le statut de jeu culte et rétro recherché après avoir été mis en sommeil dans les années 90. 30 ans plus tard, il est temps pour les héros Nick et Tom de revenir dans une interprétation moderne avec le titre Snow Bros. Special qui arrivera sur Switch plus tard en 2022. Snow Bros. Special a hérité du design mignon et de la sensation de la version arcade originale, mais a été amélioré pour le rendre encore plus amusant. Le jeu peut être joué par deux joueurs en même temps. La nouveauté de Snow Bros. Special est le mode « Monster Challenge » dans lequel vous incarnez les monstres. Chaque monstre possède ses propres mouvements spéciaux et ses propres commandes qui changeront votre façon de jouer. Monster Challenge est inclus dans la version physique et disponible en tant que contenu téléchargeable séparé pour la version téléchargeable.

Un jour, le pays paisible du Pays des Neiges est soudainement envahi par le Roi Artich du Royaume Hotteda ! Les princes jumeaux du Pays des Neiges, Nick et Tom, tentent de l’arrêter, mais sont à leur tour transformés en bonhomme de neige par la malédiction du Roi Artich. Les princesses jumelles, Puripuri et Puchipuchi, sont enlevées et le Pays des Neiges commence à fondre et à disparaître. Nick et Tom commencent leur long voyage pour retrouver la paix au Pays des Neiges, sauver les princesses et lever la malédiction.

Snow Bros. Special sortira à la fois physiquement et numériquement sur l’eShop. La version numérique coûtera 19,99 $ tandis que la version physique coûtera 29,99 $ et comprendra le DLC.