Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge : les doubleurs du dessin animé reprennent leurs rôles !

– Une version physique confirmée aux côtés de la sortie numérique de l’OST pour le grand retour des Tortues –

Paris, le 21 avril 2022 – L’éditeur Dotemu et le studio Tribute Games, en partenariat avec Nickelodeon, sortent du four une bonne portion de gameplay tout chaud pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge afin d’annoncer le retour des quatre doubleurs originaux du dessin animé de 1987 ! Des versions physiques du jeu et la sortie numérique de la bande originale signée Tee Lopes chez Kid Katana Records verront également le jour dans la foulée de la sortie du jeu cet été sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.

Ces nouvelles images de gameplay illustrent les deux premiers niveaux de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge : des tortues plus virevoltantes que jamais s’en prennent au Clan Foot dans les lieux les plus iconiques du New York de TMNT, des ruelles poisseuses de Manhattan aux studios feutrés de Channel 6.

Les doublages tonitruants de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sont assurés par le casting original du dessin animé de 1987 : Cam Clarke reprend son rôle de Leonardo, Townsend Coleman celui de Michelangelo, Barry Gordon incarne Donatello et Rob Paulsen prête une nouvelle fois sa voix à l’impétueux Raphaël. L’énergie qui se dégage des one liners emblématiques des chevaliers d’écaille est communicative, et les fans du dessin animé original retrouveront, intacte, la magie des samedis matins de leur enfance.

Après sa sortie numérique, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sortira en version boîte chez Limited Run Games aux États-Unis, Merge Games en Europe, Happinet Corporation au Japon et H2 Interactive en Asie.

Le public de la PAX East est fortement invité à pratiquer son ninjutsu ce week-end avec la première version jouable publique de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Du 21 au 24 avril, les ninjas en herbe retrouveront les six héros jouables, Dotemu et Tribute Games sur le stand Dotemu (#12043) dans le hall d’exposition. Cowabunga !

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est le mariage de deux experts du rétrogaming : Dotemu est un développeur et éditeur réputé pour ses portages fidèles, ses remakes impeccables et ses suites réussies de licences chéries du jeu vidéo comme Streets of Rage 4 (hit tonitruant nommé dans la catégorie Meilleur Jeu d’Action aux Games Awards 2020), Windjammers 2, ou encore le remarquable Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Tribute Games est le studio derrière les excellents Panzer Paladin, Flinthook et Mercenary Kings, des titres qui offrent un feeling diablement rétro à des mécaniques résolument modernes. Tribute Games accueille des talents ayant notamment officié sur le beat’em up Scott Pilgrim vs. The World: The Game et le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles, sorti sur Game Boy Advance en 2007.