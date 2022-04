Ganryu 2 est désormais disponible, et vous réserve une surprise !

Les amateurs de versions physiques pourront également retrouver le jeu en boîte sur Nintendo Switch et Playstation 4, disponible également dès aujourd’hui.

Les collectionneurs auront également l’opportunité de mettre la main sur une édition limitée sur ces mêmes consoles, avec une jaquette différente, un certificat d’authenticité, un sticker numéroté et une enveloppe PX Mission #13 contenant divers goodies et peut-être un ticket d’or permettant de remporter une édition MVS originale du Ganryu de 1999.

Découvrez la bande-annonce :

À propos de Ganryu 2 :

Ganryu 2 est la suite du jeu Ganryu réalisé par VISCO sur NEOGEO en 1999. L’univers se déroule dans un Japon féodal fantastique fortement inspiré de l’histoire de Takezo Musashi dont les aventures sont relatées dans une série de livres (principalement « La pierre et le sabre »).

Incarnez Miyamoto Musashi et voyagez du Nord au Sud d’un Japon fantaisiste du 17ème siècle, jusqu’à atteindre l’île de Ganryu-jima, où tout a commencé entre Musashi et Kojiro.

Après sa victoire contre Kojiro, Musashi décide de prendre sa retraite et se consacrer à la méditation, et même de s’essayer à l’art, dans la province d’Hokkaido, dans le nord du Japon. Au cours d’une de ses séances de méditation, un esprit entre en contact avec lui : « Miyamoto Musashi, notre combat n’est pas terminé, nous devons en finir une fois pour toute ! Tout le Japon va payer pour ton insulte ! Je t’attends, Miyamoto Musashi ! »

Il ne fait aucun doute pour Musashi que cette voix était celle de Sasaki Kojirō. Son corps a été vaincu, mais son esprit demeure, et ses intentions restent destructrices. Miyamoto Musashi comprend alors qu’il devra traverser le Japon du nord au sud et se rendre sur l’île de Ganryû-jima, où il a déjà vaincu Sasaki Kojirō, pour le combattre à nouveau et libérer à jamais son esprit.