Lost Wing (Nintendo Switch) – Le test

Lost Wing est sorti le 31 juillet 2020 sur toutes les plateformes, il est édité par 2Awesome Studio et développé par BoxFrog Games. 2Awesome Studio à édité quelques jeux mais jamais du même développeur. En ce qui concerne BoxFrog Games ils ont édité seulement trois jeux et Lost Wing est le seul jeu qui ait vraiment abouti puisque les autres sont introuvables sur l’App store et le Google play.

Le « space invader » du futur

Vous contrôlez un vaisseau avec lequel il faudra éviter de nombreux obstacles tout au long du chemin et en récupérant un maximum de points. Le jeu se présente comme un jeu d’arcade où les niveaux sont infinis tant qu’on ne perd pas ses trois vies et dont le but est d’obtenir un maximum de points.

Vous bougerez seulement horizontalement avec la possibilité de sauter au-dessus de certains éléments avec à votre disposition des rayons laser et une petite bombe intelligente qui est récupérable en tant que bonus en avançant dans le niveau.

Le jeu peut aller lentement comme il peut aller à toute vitesse avec ZR pour accélérer et ZL pour ralentir. Vous pouvez ne pas y toucher, mais le jeu ira forcément plus vite au bout d’un moment.

La maniabilité est parfaite, jamais vous ne rencontrerez des difficultés à contrôler votre véhicule. Les seuls moments de galère correspondent à la perte d’un aileron, ce qui fera perdre énormément de vitesse sur les déplacements horizontaux du côté abîmé.

Les tirs pourront détruire certains éléments du décor qui sont facilement reconnaissables par leurs couleurs bleu néon et les bombes intelligentes font la même chose en détruisant absolument tout sur leur passage et ce, jusqu’à une certaine distance.

Lorsque vous détruisez des éléments destructibles, vous obtiendrez des points (1K, 2K, 4K…) qui seront plus importants si vous avez précédemment récupéré ces espèces de balles blanches qui créeront une barre de combo et qui augmentent le score considérablement.

Vous avez plusieurs éléments qui augmentent le score, en détruisant les décors qui donnent des points, en avançant le plus loin et le plus rapidement possible et tout ça est multiplié par la barre de combo.

Le but est d’obtenir le record du monde puisqu’il y a des scores en ligne pour comparer sa performance aux autres. Le score final sera une forme d’XP qui permettra d’obtenir de nouveaux vaisseaux, couleurs et même de nouveaux niveaux pour varier les plaisirs.

Un monde en expansion

Vous n’aurez pas accès à tous les niveaux du jeu, il faudra les débloquer au fur et à mesure en obtenant un maximum de points. Certains niveaux auront des règles spécifiques qu’il faudra respecter pour gagner. Pour le reste, la majorité des niveaux consistent à avancer inlassablement jusqu’à périr. Chaque niveau à un bon nombre d’éléments gênants qui seront différents d’un monde à un autre. Pour un jeu qui se répète par ses obstacles, le fait qu’on doive obtenir un score assez important pour découvrir des pièges plus vicieux et plus nombreux, rend l’expérience beaucoup moins redondante.

Tout débloquer n’est pas très récompensant

Le vaisseau sera customisable : vous aurez trois types de vaisseaux munis de sept couleurs que l’on peut obtenir en montant de niveau. Les différents vaisseaux ne semblent pas avoir d’influence capitale sur le gameplay. Vous pourrez faire treize niveaux dont trois niveaux sont juste des niveaux pour obtenir des points où l’on doit aller le plus loin possible et les dix autres niveaux sont des extensions des trois niveaux avec des défis à faire (par exemple : marquer le plus de point en un tour).

Après avoir atteint le niveau vingt-sept, vous aurez débloqué tous les éléments disponibles (skin, vaisseau, piste) ; il n’y aura rien d’autre que le défi d’avoir le meilleur record. En revanche la montée de niveau est assez chiante : vous débloquez rapidement le deuxième monde mais l’augmentation du niveau est délicate à partir là et il sera nécessaire de faire en boucle les deux premiers mondes, c’est très redondant.

Une ambiance électro avec des airs de TRON

Les musiques seront seulement des musiques d’ambiances qui accompagnent votre performance et vous rappellera des musiques un peu électro. Elles ne sont pas exceptionnelles, mais elles combleront largement votre aventure dans ces mondes du futur .

Les graphismes rappellent un peu TRON ou Wipeout, peut-être même un mélange des deux avec une majorité de couleurs froides et sombres.

L’animation est correcte, elle fait le café quand même et on ne va pas lui demander de décrocher la lune pour qu’on ressente chaque accélération du vaisseau. La présentation des menus et leur ergonomie est simple tout en restant dans le thème du jeu, ils ne sont pas nombreux donc on n’aura pas à se plaindre.

Malgré le peu de décor qu’on voit il arrive très bien à embellir le jeu malgré un budget maigre, ça ne vaudra jamais un Mario Odyssey mais ça reste une performance quand on voit certains jeux pour le même prix (à savoir 7,99€).