Redout 2 sortira ce mois-ci sur Nintendo Switch

Le jeu de course le plus rapide de l’univers ! Redout 2 rend hommage aux jeux de course d’arcade. C’est la suite de Redout, un classique acclamé par la critique. Atteignez des vitesses impossibles dans des courses futuristes exaltantes dans une vaste campagne solo et un mode multijoueur compétitif.

Redout 2 a été annoncé sur Switch en décembre dernier. À l’époque, le jeu avait une vague fenêtre de sortie en 2022. Le jeu sera disponible sur l’eShop le 26 mai prochain.

Redout 2 est un hommage aux jeux de course d’arcade. C’est la suite de Redout, un classique acclamé par la critique. Des courses intenses à travers les terres désolées dystopiques d’une Terre semi-abandonnée sont l’un des sports les plus populaires de la galaxie. Atteignez des vitesses impossibles dans des courses futuristes exaltantes, dans une vaste campagne solo et un mode multijoueur compétitif. Un système de pilotage raffiné, une personnalisation poussée de votre hovercraft et une bande-son ébouriffante font de Redout 2 le plus grand jeu de course anti-gravité.