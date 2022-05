Comme chaque mois, Nintendo nous propose de revenir sur une sélection des jeux qu’ils mettent en vedette !

Voici donc le programme pour Avril 2022 (Cliquez sur les titres pour lire notre avis) :

– Bugsnax

– CHRONO CROSS: The Radical Dreamers Édition

– Don’t Starve Together

– Nobody saves the World

– The Serpent Rogue

– The Stanley Parable Ultra Deluxe

– Roguebook

La vidéo est disponible juste là:

Avez-vous testé certains de ces titres ?