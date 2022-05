LEGO Star Wars : La Saga Skywalker célèbre la Journée Star Wars avec deux nouveaux packs DLC

Warner Bros. Games célèbre aujourd’hui la Journée Star Wars avec le lancement de deux nouveaux packs de personnages en DLC pour LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker – « The Mandalorian™ » Saison 2 et « Star Wars : The Bad Batch™ ». Le pack de personnages de « The Mandalorian » Saison 2 comprendra Ahsoka Tano, Boba Fett™, Bo Katan, Fennec Shand et Moff Gideon. Le pack de personnages de « Star Wars : The Bad Batch » comprendra Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair et Echo. Sorti le 5 avril, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker a depuis établi le record du plus grand lancement d’un jeu LEGO et est disponible sur les consoles Xbox Series X|S et Xbox One, PlayStation 5® (PS5™), PlayStation®4 (PS4 ™), Nintendo Switch™ et PC. ​

​Développé par TT Games en collaboration avec the LEGO Group, Lucasfilm Games et édité par Warner Bros. Games, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker présente la plus grande liste de personnages LEGO Star Wars à ce jour avec plus de 300 personnages à débloquer parmi les neuf films, et un Season Pass qui élargit encore la liste en incluant des personnages au-delà des trois trilogies. En plus des personnages de « The Mandalorian » Saison 2 et « Star Wars : The Bad Batch » sortis aujourd’hui, le pack Collection de Personnages (Season Pass) comprend les packs de personnages précédemment sortis « The Mandalorian » Saison 1, « Solo : A Star Wars Story ™ », Personnages Classiques, Trooper et « Rogue One : A Star Wars Story ™ ». Les sept packs sont inclus dans le pack Collection de Personnages (Season Pass) ou disponibles via des achats séparés.