My Fantastic Ranch annoncé sur Nintendo Switch

Lesquin, le 4 mai 2022 – NACON et le studio Piece of Cake, développeurs du jeu multirécompensé Hacktag, sont heureux de dévoiler leur nouveau jeu My Fantastic Ranch. Ce jeu de gestion à destination des plus jeunes se déroule dans un univers féérique peuplé de créatures fantastiques.

Grâce à une boucle de gameplay accessible aux jeunes joueurs, le jeu leur propose de développer et gérer le haras de leur rêve : adopter de nouveaux dragons et licornes et s’assurer de leur confort ; dispenser des cours et trouver l’élève avec qui chaque créature pourra s’entendre ; les voir évoluer ensemble et ainsi leur permettre de participer aux évènements et tournois qui apporteront une notoriété au haras.

« My Fantastic Ranch est né de l’envie d’offrir un véritable jeu de gestion accessibles aux plus jeunes, tout en laissant place à la contemplation. Toutes les mécaniques sont pensées pour être faciles à prendre en main afin que les joueurs s’amusent à devenir les vrais propriétaires de leur ranch imaginaire. » – Marine Lemaître, CEO et co-fondatrice de Piece of Cake studios

My Fantastic Ranch est un jeu doté d’un design unique, idéal pour développer ses compétences en jeu de gestion dans un univers onirique rempli de créatures toutes plus mignonnes les unes que les autres.

My Fantastic Ranch sera disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam et Epic Game Store à l’automne 2022.

Plus d’informations seront dévoilées ultérieurement pour ce titre.