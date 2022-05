Rumeur : Zelda Wind Waker et Twilight Princess pourraient arriver sur Nintendo Switch en octobre, le remaster de Metroid Prime en novembre

Depuis un certain temps déjà, les gens spéculent sur les sorties des jeux The Legend of Zelda : The Wind Waker et The Legend of Zelda : Twilight Princess, disponibles sur Wii U, sur Nintendo Switch. Alors que Nintendo n’a jamais fait de commentaire à ce sujet, un initié de l’industrie affirme que les deux jeux sont bien en projet, et pour bientôt. Jeff Grubb, un « insider » renommé, affirme que Nintendo travaille effectivement sur un double pack Wind Waker/Twilight Princess pour la console hybride de Nitnendo.

Encore une fois, ce ne sont que des spéculations à ce stade, mais Grubb a une bonne expérience de ce genre de choses.