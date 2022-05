Galacticon (Nintendo Switch) – Le test

Galacticon a été développé par Radin Games & Flying Arcades qui fait aussi l’édition du jeu. Radin Games & Flying Arcades ont toujours travaillé ensemble, mais ils n’ont pas beaucoup de jeux à leur actif. Les jeux qu’ils ont faits sont principalement des jeux avec une ambiance rétro.

Histoire

« Les humains sont de minuscules créatures d’une planète de la ceinture extérieure qui, grâce à leurs monstruosités biomécaniques, ont envahi, exploité et asservi la plupart des espèces de la galaxie.

Le conseil interstellaire s’est réuni pour la première fois depuis des lustres et a déterminé qu’il ne restait qu’une seule option pour exterminer ce fléau… une option qui a toujours été redoutée parce qu’elle pourrait être aussi puissante que dangereuse :

Invoquez le Galacticon, une créature légendaire mortelle – mi-dieu, mi-machine – et prier pour que tout se passe bien… ».

L’histoire n’est qu’un prétexte pour donner une raison à son joueur de jouer, c’est un jeu d’arcade et qui dit jeu d’arcade dit obtenir le meilleur score possible. À l’heure actuelle il est impossible de savoir si ce système sera mis en place lors de sa sortie, mais pour les bêta-testeurs un petit concours a été mis en place pour savoir qui sera le meilleur avant sa sortie officielle, ce qui est fort sympathique de leur part.

À l’attaque, Dieu des Machines !

C’est un jeu d’arcade où il faut juste obtenir un maximum de points, chaque niveau est assez unique avec tous les ennemis qui ont un pattern spécifique. Pour vous défendre contre les envahisseurs vous pourrez tirer et utiliser divers bonus tout en esquivant vos ennemis en volant dans les airs. Si vous touchez le rebord des niveaux avec votre personnage ou vos tirs, tout ira de l’autre côté de l’écran ce qui rend possible de tuer des ennemis qui se trouve à l’opposé de vous et plus d’échappatoire. Vous aurez 5 bonus possible à récupérer, obtenir plus de temps, tuer tous les ennemis à l’écran, obtenir une vie en plus, pouvoir tirer devant et derrière en même temps, être invincible pendant une courte période.

Vous devrez tuer tout ce que vous voyez et détruire des cages qui laisseront sortir des aliens avec 3 couleurs différentes. Pour passer d’un niveau à un autre il faudra mettre 4 alien rouge, bleu et marron dans 3 vaisseaux différents, mais il faut faire attention vue que les relations entre les aliens ne sont pas joyeuses… Les aliens rouges et bleus sont ennemis donc il ne faut pas les mettre ensemble, les marrons sont neutres et ne donneront pas de points si on les mélange avec les autres. Pour bien comprendre le système d’alien de couleur, voilà comment ça marche :

4 même couleurs = 20000 points (maximum obtenable)

3 rouges/bleus + 1 bleu/rouge = 0 points (puisqu’il tue le bleu ou rouge seul)

3 rouges/blues + 1 marrons = 10000 points (vu que les marrons sont neutres)

2 rouges/2bleus + 2 marrons = 5000 points

Le jeu explique tous ces paramètres pour obtenir un maximum de points, mais il se résume par toujours mettre 4 aliens de mêmes couleurs dans un vaisseau.

Lorsque les vaisseaux sont remplis d’aliens multicolore, il est temps de rejoindre votre vaisseau en allant dans l’espace. Lors de la phase pour rejoindre votre vaisseau il faudra détruire, récupérer et éviter différents éléments pour obtenir vos points bien mérités. C’est ici aussi qu’on peut trouver des points secrets en réussissant un défi qui n’est pas expliqué, mais qui vous donnera un minimum de 30000 points et pour trouver ces secrets il faudra aller sur le site Galacticon.

À la fin de chaque partie, vous obtenez un QR code qui permet d’accéder au site Galacticon où un concours est présent pour les bêta-testeurs et il donnera aussi des indices sur les défis secrets à chaque fois que vous récupérez le QR code, 1 mort = 1 indice. Le site ne donnera pas seulement des indices, mais aussi des informations sur la création du jeu telle que l’évolution du logo Galacticon.

Un jeu d’arcade avec une ambiance d’Atari

Le jeu a clairement des graphismes rappelant certains jeux d’arcade, il le fait plutôt bien et on comprend ce que l’on voit. Des graphismes simples qui fonctionnent et qui pourrait rendre nostalgiques ceux qui ont vécu cette époque. La musique est absente la majorité du temps, mais c’est toujours dans une optique de rappeler les vieux jeux tel que Jecpac par Rareware un jeu avec un gameplay très similaire à Galacticon, heureusement Galacticon est une version bien plus complexe et fun que Jecpac.

Les quelques musiques sont sympas, mais c’est dommage d’en avoir si peu et qu’elles s’activent seulement pendant la phase de retour sur le vaisseau et en obtenant le bonus du bouclier.