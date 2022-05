NIS lance des promos pour un Golden Week sur l’eShop US (mais aussi FR)

NIS America a lancé une promotion sur près de 50 titres sur l’eShop US (mais aussi Français)

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera (uniquement pour la Nintendo Switch). L’ensemble des promotions ci-dessous sont disponibles sur l’eShop US et chez nous.

N’oubliez pas aussi, la promo Eneba de ce week-end !

Au menu, vous retrouverez:

– Destiny Connect: Tick-Tock Travelers – €14.99 (prix de base: €39.99)

– Disaster Report 4: Summer Memories – €24.99 (prix de base: €59.99)

– Disgaea 1 Complete – €19.99 (prix de base: €49.99)

– Disgaea 4 Complete+ – €19.99 (prix de base: €49.99)

– Disgaea 5 Complete – €19.99 (prix de base: €39.99)

– Disgaea 6 – €39.99 (prix de base: €59.99)

– Giraffe and Annika – €13.99 (prix de base: €29.99)

– God Wars The Complete Legend – €9.99 (prix de base: €39.99)

– Happy Birthdays – €14.99 (prix de base: €39.99)

– La-Mulana – €7.49 (prix de base: €14.99)

– La-Mulana 2 – €14.99 (prix de base: €24.99)

– Labyrinth Legend – €9.99 (prix de base: €14.99)

– Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – €19.99 (prix de base: €49.99)

– Langrisser I & II – €19.99 (prix de base: €49.99)

– Lapis x Labyrinth – €9.99 (prix de base: €29.99)

– Mad Rat Dead – €27.99 (prix de base: €39.99)

– Penny-Punching Princess – €4.99 (prix de base: €39.99)

– Poison Control – €19.99 (prix de base: €39.99)

– Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! – €9.99 (prix de base: €19.99)

– Prinny: Can I Really Be the Hero? – €9.99 (prix de base: €19.99)

– Prinny Presents NIS Classics Volume 1: Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered / Soul Nomad & the World Eaters – €29.99 (prix de base: €39.99)

– Psikyo Shooting Stars Alpha – €19.99 (prix de base: €39.99)

– Psikyo Shooting Stars Bravo – €19.99 (prix de base: €39.99)

– R-Type Final 2 – €29.99 (prix de base: €39.99)

– RPG Maker MV – €24.99 (prix de base: €49.99)

– Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisted – €37.49 (prix de base: €49.99)

– Shadow Corridor – €9.99 (prix de base: €14.99)

– SNK 40th Anniversary Collection – €19.99 (prix de base: €39.99)

– The Alliance Alive HD Remastered – €19.99 (prix de base: €49.99)

– The Caligula Effect 2 – €39.99 (prix de base: €49.99)

– The Caligula Effect: Overdose – €19.99 (prix de base: €49.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – €29.99 (prix de base: €59.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – €34.99 (prix de base: €59.99)

– The Liar Princess and the Blind Prince – €9.99 (prix de base: €19.99)

– The Longest Five Minutes – €4.99 (prix de base: €39.99)

– The Lost Child – €9.99 (prix de base: €49.99)

– The Princess Guide – €9.99 (prix de base: €39.99)

– The Silver Case 2425 – €29.99 (prix de base: €39.99)

– Touhou Genso Wanderer Reloaded – €19.99 (prix de base: €49.99)

– Touhou Kobuto V: Burst Battle – €4.99 (prix de base: €19.99)

– World’s End Club – €27.99 (prix de base: €39.99)

– Yomawari: The Long Night Collection – €14.99 (prix de base: €39.99)

– Ys IX: Monstrum Nox – €39.99 (prix de base: €59.99)

– Ys VIII: Lacrimosa of Dana – €19.99 (prix de base: €59.99)

Les promotions du Golden Week NIS America se termineront demain soir, le 8 mai 2022 à 23h59 !