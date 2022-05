505 Games est fier d’annoncer son tout premier showcase

Les jeux à venir et des projets non-annoncés seront au cœur de ce show le 17 mai 2022

CALABASAS, Californie – le 12 mai 2022 – L’éditeur 505 Games est fier d’annoncer la tenue de son tout premier showcase digital. Cet évènement d’une heure sera l’occasion de découvrir plus longuement les jeux à venir mais aussi de lever le voile sur des titres encore secrets, en plus de retrouver les développeurs derrière chaque jeu pour en apprendre plus sur leur projet.

Animé par Patrice Bouédibéla, ancien présentateur MTV, le showcase présentera aux joueurs des productions éditées fièrement par 505, proposant du contenu jamais vu auparavant, des annonces de la part de développeurs culte, et des interviews plus poussées avec les équipes de développement.

« Alors que 505 continue de grandir, nous trouvions important de célébrer les jeux et le travail des développeurs avec qui nous sommes fiers de travailler » disait Neil Ralley, Président de 505 Games. « Avec ce tout premier showcase, nous sommes ravis de pouvoir présenter une poignée des titres qui arriveront en 2022 et après. C’est un honneur de savoir que les joueurs nous suivent et nous avons hâte qu’ils découvrent ce que nous avons à leur proposer ».

Le tout premier 505 Games Showcase sera diffusé mardi 17 mai 2022 à 15h00 sur la chaine YouTube de 505 Games.