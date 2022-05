Rune Factory 5 passe la barre des 500 000 ventes

XSEED vient d’annoncer que Rune Factory 5, le dernier opus de la série Rune Factory, s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires dans le monde (le communiqué de presse ne le précise pas, mais ce chiffre inclut les ventes physiques et numériques).

XSEED Games, la marque d’édition à l’esprit indépendant de Marvelous USA, Inc, a annoncé aujourd’hui que Rune Factory 5, le dernier opus de la franchise RPG/Farming sim, s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires dans le monde sur la console Nintendo Switch™. Cette annonce intervient à moins de deux mois du lancement du titre en Amérique du Nord et en Europe, respectivement les 22 et 25 mars 2022, et à moins d’un an de son lancement initial au Japon, le 20 mai 2021.