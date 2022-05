Mario + Rabbids Sparks of Hope sortira en fin d’année sur Nintendo Switch

Plus tôt cette semaine, Nintendo a partagé une mise à jour du calendrier des dates de sortie de la Nintendo Switch et a confirmé que Mario + Rabbids Sparks of Hope serait lancé en 2022.

Bien qu’Ubisoft n’ait pas encore annoncé de date précise, la société vient de reconfirmer ce que Nintendo a partagé. Lors du briefing fiscal d’Ubisoft, la société a déclaré que Mario + Rabbids Sparks of Hope devrait sortir au cours de l’année fiscale 2023. L’année fiscale 2023 se termine en mars 2023, ce qui laisse beaucoup de temps pour le lancement du jeu en 2022.

Ubisoft a ensuite précisé que Mario + Rabbids Sparks of Hope serait disponible au cours du second semestre de l’année fiscale. Si Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope est bien pour 2022 comme nous l’avons vue dans le calendrier de Nintendo, cela signifie que nous pouvons l’attendre quelques part entre octobre, novembre et décembre 2022.