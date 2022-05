Nintendo étudie attentivement la transition vers une nouvelle console

Alors que certains annoncent l’arrivée d’une Super Nintendo Switch Pro en 2024, Nintendo s’est exprimé à ce sujet (par la voix de son président, Shuntaro Furukawa).

L’échange a eu lieu durant un panel de questions/réponses avec les investisseurs Japonais. M. Furukawa a rappelé que la transition vers une nouvelle console est une de leurs préoccupations majeures. Il indique, très justement, que Nintendo voudrait éviter de perdre une base de plus de 100 millions d’utilisateurs et qu’ils espèrent bâtir avec eux une relation sur le long terme, en proposant également des choses qui ne sont pas forécment liés aux jeux.

Il rappele également que après les succès de la WII (101,6 millions de ventes) et la DS (154 millions de vente), les générations suivantes (Wii U et 3DS) n’avaient de loin pas obtenu le même succès. M. Furukawa indique que Nintendo a appris de ces expériences.

Il souligne également que seule ne partie des jeux prévus jusqu’au printemps prochain ont été annoncés et que contrairement à la génération précédente, il y a encore beaucoup de jeux de planifiés et ce, même cinq ans après la sortie de la console. La Nintendo Switch s’est avéré le support parfait pour concentrer toutes les ressources de dévelopement sur une seule plate-forme.

Nintendo espère pouvoir faire une transition en douceur entre la Nintendo Switch et la prochaine génération de console. Pour éviter que les joueurs / consommateurs s’y perdent, Nintendo va continuer à lancer des nouveaux jeux sur Nintendo Switch, tout en proposant des nouveaux services.

Il est toujours question de rétro-compatibilité pour ne pas perdre les plus de 100 millions de joueurs sur la console actuelle. Pour Nintendo, la Nintendo Switch n’en est qu’à la moitité de son cycle de vie et Shuntaro Furukawa insiste vraiment sur le fait que les équipes de recherches à la fois matérielles et de développement travaillent ensemble pour proposer une expérience de jeu inédite.

La position de Nintendo est cohérente, il pourrait s’avérer risquer de lancer une nouvelle console et de « laisser sur le carreau » les centaines de millions de joueurs actuels… Forcer le passage sur une nouvelle console ne serait pas l’idéal et pourrait créer le trouble (effet Wii => Wii U). Qui plus est, une approche « à la Apple », permettrait éffectivement de faire cette transition « en douceur », en proposant un nouveau modèle plus « performant » avec quelques exclusivités, tout en ne laissant pas de côté les autres modèles (au moins pendant un temps). Par contre il ne faudrait pas tomber dans l’effet New 3DS…

