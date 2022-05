Neon White sera en 60fps sur Switch en 60 fps sur Nintendo Switch

Grand absent de la partie européenne, Neon White faisait partie du showcase Indie World au Japon. Je vous laisse découvrir le nouveau trailer ci-dessous:

Le compte Twitter officiel de Neon White a révélé que le trailer ci-dessus est la première fois que nous voyons la version Nintendo Switch du jeu en action. Toutes les autres bandes-annonces présentaient du gameplay d’autres plateformes.

L’équipe a aussi révélé que la version Switch tourne en 60 images par seconde, que ce soit en mode docked ou handheld.

We just debuted the first footage of the game running on Switch at Nintendo’s @IndieWorldJP!

The rumors are true: Neon White runs at 60fps on Switch in both docked and handheld mode. pic.twitter.com/Iqg0fqWnQ4

— Neon White (@PlayNeonWhite) May 11, 2022