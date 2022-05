NVidia recrute des développeurs pour un outil console de nouvelle génération

C’est le retour de la rumeur concernant le successeur de la Nintendo Switch, aujourd’hui il s’agît d’une offre d’emploi portant sur le développement d’une puce pour console chez Nvidia qui provoque la folie d’internet.

Comme vous le savez probablement, NVidia est une entreprise développant des chipsets graphiques a destination des ordinateurs, avec sa gamme de cartes graphiques GTX/RTX. Mais également a destination des appareils mobiles et la Nintendo Switch avec sa gamme de processeurs Tegra.

Avec les rumeurs étant de plus en plus insistantes et l’entreprise qui mettrait la pression a Nintendo concernant la production de ses puces Tegra datant de 2015, le monde se tourne vers le géant vert de la puissance graphique et observe attentivement ses moindres faits et gestes au sujet d’un successeur à la Nintendo Switch. Playstation et Xbox travaillant plutôt avec AMD, le concurrent direct de Nvidia.

Avec de plus en plus de jeux récents portés sur Nitnendo Switch et l’adoption massive de la 4K, la console de Nintendo est sous le feu des projecteurs concernant ses potentielles évolutions et les limitations techniques qui se creusent au fil du temps.

Les rumeurs se faisaient rares ces derniers mois, là où on entendait parler de potentielle puce intégrant la technologie DLSS pour augmenter la fluidité des jeux sur une prochaine révision de la console.

Cependant avec un récent piratage suivi d’un leak de documents internes de chez NVidia, nous avions une des informations sur une potentielle nouvelle Nintendo Switch dont le nom de code de la puce graphique est « nvn », suivie de la présence par endroits d’une certaine « nvn2 » :

NVIDIA leaks have "nvn2", which seems to be the graphics api for the Switch Pro, based on Ampere with ray tracing support and DLSS 2.2 pic.twitter.com/k6nEr31CcY — Nikki™ 🌹 (@NWPlayer123) March 1, 2022

Ces informations ajoutées a la récente offre d’emploi sur Linkedin pourraient être un indice supplémentaire sur le développement d’une future puce, Nintendo étudiant attentivement comment procéder a la transition vers sa prochaine console.