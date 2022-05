L’édition physique d’Eastward sur Nintendo Switch est désormais disponible

LOS ANGELES – Le 24 mai 2022 – iam8bit et Skybound Games, avec Chucklefish et Pixpil, annoncent aujourd’hui que l’édition physique sur Nintendo Switch d’Eastward est désormais disponible sur iam8bit.com et chez les revendeurs du monde entier au prix de 34,99€.

Le captivant RPG d’action-aventure débarque sur les cartouches physiques avec un pack sticker exclusif des personnages d’Eastward recréés dans un style chibi.

L’édition physique d’Eastward sur Nintendo Switch est pleine de charisme et de personnalité. Avec un pack sticker chibi exclusif, des visuels du jeu et une copie physique sur Nintendo Switch, les joueurs peuvent désormais explorer le monde magnifique et en pixel art d’Eastward partout où ils le souhaitent. Eastward est un RPG d’aventure en pixel art situé dans une société en plein effondrement, alors qu’une présence inconnue et toxique commence à se répandre et à empoisonner l’air. Ceux qui ont pu s’échapper ont afflué vers des villages souterrains pour commencer une nouvelle vie, et tandis que de nouvelles générations se forgent, elles oublient rapidement tout souvenir du ciel bleu d’en haut. Sam et John, le duo improbable d’Eastward, s’unissent dans l’espoir d’un monde extérieur et prospère. Le duo doit échapper aux griffes tyranniques de la société souterraine et voyager à travers le monde en train pour découvrir le mystère des pouvoirs de Sam, et la vérité qui se cache derrière le miasme mortel.