7 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Cloud Gardens, qui avait été précédemment retardé sur Nintendo Switch, mais il a désormais une nouvelle date de sortie. Coatsink et Noio ont annoncé aujourd’hui que le lancement du titre est prévu pour le 16 juin 2022. Cloud Gardens coûtera 17,99 $ / 13,99 £ / 14,99 € sur l’eShop.

Plantez des graines, réutilisez des centaines d’objets mis au rebut et créez des structures uniques que la nature pourra reconquérir. La nature relaxante de Cloud Gardens encourage la créativité et propose un énorme catalogue d’objets et de végétaux parmi lesquels choisir. Partagez vos créations avec d’autres jardiniers, téléchargez des boucles vidéos d’autres dioramas et profitez des paysages sonores génératifs d’Amos Roddy, compositeur de Kingdom. À la fois simulateur de jardinage, jeu de construction de paysages dystopiques et de réflexion, Cloud Gardens vise à vous combler sans frustration.

Dungeon Village 2 arrivera le 2 juin sur Nintendo Switch pour 11,00 €. Et grande nouvelle pour Kairosoft, le jeu sera en Français !

Une nouvelle légende commence ! Construisez et gérez une ville dans les plaines, les champs enneigés, et même sous terre ! Installez-y des auberges, des armureries et bien plus pour attirer les aventuriers. Utilisez des objets et équipements pour renforcer vos aventuriers et les aider à gagner de l’or et de l’expérience dans leurs quêtes. Soyez à l’affût de nouveaux donjons à explorer et de monstres à combattre ! Besoin d’aide pour attirer les aventuriers ? Essayez de construire de nouveaux bâtiments, de vendre des aliments nouveaux et d’améliorer votre région pour gagner des Titres. Faites des essais, et vous tomberez peut-être sur des récompenses rares… Au fur et à mesure que votre ville se développera et gagnera en popularité, les aventuriers ne seront plus simplement de passage, ils s’installeront pour de bon ! La liste des monstres du jeu précédent a été allongée avec un tas de nouveaux monstres étranges à combattre. Jouez bien vos cartes, et certains monstres se rangeront à vos côtés ! Donnez-leur des friandises, assurez-vous qu’ils sont heureux et ils deviendront des alliés précieux dans vos quêtes. Explorez la carte en long, en large et en travers pour débloquer de nouvelles zones. Vous avez envie d’un nouveau départ ? Déplacez votre ville dans une région différente pour découvrir des monstres inédits et de nouveaux aventuriers sans peur. Gravissez les échelons et créez la meilleure ville que le royaume ait jamais vue !

Moonrise Fall arrivera lui le 3 juin prochain pour 9€99 via la boutique en ligne de la Nintendo Switch (eShop).

Moonrise Fall est un jeu d’exploration et d’énigmes dans lequel un garçon se perd dans une forêt surnaturelle après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture. Mettez vos talents de détective à l’épreuve. À l’aide d’un journal rempli d’indices, d’un appareil photo et d’une lanterne, le garçon doit découvrir les secrets de la forêt et photographier les étranges créatures qui s’y trouvent. Moonrise Fall est un monde rempli de casse-têtes, d’endroits à explorer et de choses à collectionner. Une expérience subtile et surréaliste inspirée par du vécu, traitant du deuil et de la façon de se refaire une vie. Découvrez des caves, des mines, une scierie ainsi que des endroits mystiques et explorez-les à votre rythme. Découvrez qui a piégé le garçon dans cet étrange endroit et pourquoi.

Le même jour, le 3 juin, sortira EleMetals: Death Metal Death Match, toujours sur l’eShop de la Nintendo Switch, pour 12,99 €.

La mort n’est pas la fin. Accrochez-vous à votre âme. Combattez la mort en écrasant le bouton correspondant et achetez-vous quelques instants supplémentaires. Chaque fois que vous mourrez, revenir sera beaucoup plus difficile.

Attendez-vous à l’inattendu. N’oubliez pas, l’environnement n’est pas votre ami. Tous les niveaux sont conçus pour rendre votre vie plus… intéressante. Selon la carte, vous aurez affaire à de nouvelles règles, des pièges et des tridents de lave, des lances ou des épées modifiant le jeu. Si vous manquez de munitions, headbang pour en obtenir plus. Profitez de l’effusion de sang du dessin animé !

Bande son impeccable. Votre glorieux voyage ne serait pas complet sans une bande son incroyable. La musique est la cerise sur le gâteau de ce jeu. C’est un vrai régal pour tous les fans de métal. Les bandes sonores et les effets sonores ont été réalisés par le duo de vétérans Fat Bard.

Fishing Paradiso sortira lui le 2 juin prochain, toujours sur Nintendo Switch, pour 13,99 €.

Mauvaise nouvelle: vous êtes mort. Bonne nouvelle: au moins, vous êtes arrivé jusqu’au paradis! Quand vous vous êtes réveilllé pour la première fois dans l’au-delà, vous vous êtes retrouvé sur une minuscule île déserte, au milieu de l’océan. Pas de portes du paradis, pas d’anges qui chantent en chœur pour vous accueillir… seulement quelques palmiers et un agaçant petit oiseau pour vous tenir compagnie. Pour un endroit qu’on appelle Paradis, ça n’y ressemble pas vraiment. Il n’y a pas d’abri pour se protéger des éléments, et même pas de nourriture. En fin de compte, la seule chose que l’on peut trouver ici, c’est une vieille canne à pêche, posée au bord de la plage. On dirait que vous allez devoir apprendre à pêcher. Heureusement, vous ne resterez pas seul très longtemps, étant donné que vous aurez bientôt accès à votre propre bateau ainsi qu’à un petit appareil qu’on appelle « Cieléphone ». Grâce à ça, vous pourrez planifier des expéditions de pêche, améliorer votre matériel, et accepter des requêtes des différents habitants de l’au-delà. En réalisant leurs souhaits, vous vous rapprocherez de ces âmes amicales, vous débloquerez l’accès à de nouvelles zones de pêche remplies de poissons plus intéressants les uns que les autres, et chaque étape vous rapprochera de la résolution du mystère entourant le légendaire Dieu Poisson… Fishing Paradiso est un jeu d’aventure axé sur la narration et conçu pour être à la fois thérapeutique et captivant avec son gameplay relaxant et son système de progression type RPG. Plus vous pêcherez, plus le jeu vous ouvrira de nouveaux environnements à explorer, de nouvelle quêtes principales, et de nouveaux personnages avec qui vous pourrez vous lier d’amitié. Avec plus de 100 espèces de poisson différentes à pêcher, sans oublier les dizaines d’améliorations à débloquer, et les meubles à collectionner, c’est le meilleur moment pour jeter les voiles et découvrir par vous-même ce que le paradis vous réserve!

Le JRPG cyberpunk « Jack Move » est confirmé pour une sortie sur Nintendo Switch plus tard cette année. Le jeu est un mélange unique de narration grinçante, de batailles au tour par tour et de magnifique pixel art moderne. Endossez le rôle de Noa : Une jeune hackeuse vigilante de Bright Town. Alors que la méga-corporation Monomind enlève son père, Noa n’a d’autre choix que de le ramener avant qu’il ne soit trop tard. Aidez-la à retrouver son père, car elle se retrouve en chemin. Personnalisez le logiciel de votre Cyber Deck pour changer de rôle au milieu de la bataille, en équilibrant l’attaque, la défense et les buffs. Le choix du logiciel que vous chargez pendant la bataille est la clé de la victoire ! Les mises à niveau matérielles peuvent vous aider à améliorer vos statistiques, augmenter le nombre de logiciels que vous pouvez installer ou donner à Noa des capacités supplémentaires.

Et on terminera la news du jour pour la sortie de KnightOut qui arrivera le 3 juin sur Nintendo Switch pour 13,99 €.

Une partie de la bataille est gagnée en construisant un château épique avec des armes et des pièges mortels. Chargez dans des duels au corps à corps ou gardez vos distances avec des armes à longue portée.

Bataille: Chaque partie commence avec les deux équipes qui construisent un château équipé de canons. Ensuite, tout l’enfer se déchaîne! Les boulets de canon volent, les murs de pierre s’effondrent, et votre chevalier s’enfonce dans le gazon, tranchant tout sur son passage avec son épée. Une fois que vous avez détruit la base de votre adversaire et décrocher un K.O. au souverain dans son château, vous gagnez la manche. Vous avez besoin de trois K.O. pour gagner le match. Après chaque tour, vous pouvez reconstruire votre château.

Campagne solo: Jouez à plusieurs niveaux et battez les ennemis en élargissant votre arsenal. Ce mode de jeu est solo ou coopératif. Vous commencerez votre aventure dans Braal Kingdom et vous voyagerez à travers d’autres royaumes en gagnant des cupcakes après chaque niveau pour débloquer de nouveaux mondes. La campagne cache une histoire captivante avec des cinématiques immersives.

Arcade: Défendez votre château contre des vagues d’ennemis en solo ou en coopération avec vos meilleurs amis. Les ennemis laisseront tomber de l’or au fur et à mesure que vous les vaincrez. L’or peut être utilisé pour améliorer votre château après chaque vague d’attaques.