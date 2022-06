Attrapez et incarnez des Pokémon sauvages dans Pokémon UNITE

Les combats ont toujours figuré parmi les aspects les plus importants de la saga Pokémon, et ils sont d’ailleurs au centre de l’identité de Pokémon UNITE. Désormais, un autre élément emblématique de la saga, la capture de Pokémon, arrive en jeu avec le nouveau mode temporaire « Combat Capture ». Participez-y jusqu’au 27 juin 2022 à 00:00 UTC pour attraper des Pokémon sauvages et jouer avec !

Dans les Combats Capture, des Pokémon sauvages pouvant être capturés apparaissent sur le terrain à différents moments. Soyez à l’affût : Électrode, Tauros, Ludicolo, Séracrawl, Tarenbulle, Torgamord, ainsi que les Pokémon légendaires Électhor, Artikodin et Regigigas peuvent être capturés. Lorsque vous mettez K.O. un Pokémon sauvage, vous le capturez et l’icône de votre objet de combat est remplacée par une icône représentant ce Pokémon. Pendant une durée limitée, vous pouvez activer cette icône et ainsi incarner ce Pokémon sauvage.

Une fois l’icône sélectionnée, les Pokémon adverses proches sont immédiatement repoussés, afin de vous donner un instant pour vous adapter à votre nouveau Pokémon. Votre Pokémon sauvage dispose d’une attaque de base et de deux capacités supplémentaires. Toutefois, il n’a pas de capacité Unité et ne peut pas se téléporter jusqu’à la base. Par ailleurs, vous ne pouvez pas marquer de points, mais vous pouvez soutenir vos coéquipiers pendant qu’ils marquent. Si votre Pokémon sauvage est mis K.O., vous retrouvez votre Pokémon d’origine.

Électhor, Artikodin ou Regigigas peuvent utiliser respectivement Élecanon, Laser Glace ou Ultralaser pour affaiblir les objectifs adverses.

Les Combats Capture se déroulent dans une version légèrement modifiée de l’Arène Outremer. Les règles sont semblables à celles d’une partie rapide à 4 contre 4, sauf que les effets de bouclier et de récupération des PV conférés par les objectifs extérieurs sont augmentés. De plus, un tremplin de super saut apparaît dans votre base après que vos objectifs extérieurs ont été détruits. Vous pouvez aussi gagner des points supplémentaires en aidant vos coéquipiers à vaincre des Pokémon sauvages.

Sans plus attendre, retrouvez les Combats Capture dans Pokémon UNITE !