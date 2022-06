Fire Emblem Heroes: la prochaine mise à jour est pour bientôt !

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 6.6.0.

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 6.6.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 6 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 6 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/7/2022 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 6 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 6.6.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 5 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 6.6.0.

■ Nouvelles armes à améliorer

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Sæhrímnir

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Flora, Cordon-bleu

Kriemhild

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Berkut, Prince déchu

Bec de roi

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Naesala, Ombre céleste

Croc calme

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ranulf, Ami des nations

Croc de louve

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Velouria, Louveteau

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Des parties de texte à l’écran n’apparaîtront plus dans les combats que vous décidez de visionner à nouveau.

Le texte « À [Nom du joueur] de jouer. » qui apparaît à l’écran pour indiquer le tour de chaque joueur sera supprimé afin de raccourcir le temps de visionnage.

○ Ajout de l’option « Duels d’invoc. : Changer nom adv. » dans le menu « Paramètres ».

Grâce à cette option, les joueurs pourront remplacer le vrai nom de leurs adversaires par « Kiran » dans Duels d’invocateurs. Si vous activez cette option, le nom de votre adversaire sera « Kiran » pendant le combat ainsi que sur l’écran de demande d’ami qui apparaît après le combat. Veuillez noter que si vous visionnez des combats ayant été enregistrés lorsque cette option était activée, les noms des adversaires s’afficheront toujours comme « Kiran », même si vous avez depuis désactivé l’option.

○ Ajout d’une nouvelle aptitude de capitaine.

・ Rafale de coups

Effet de l’aptitude de capitaine

・ Rafale de coups

Neutralise les bonus des ennemis du capitaine pendant le combat. Le capitaine et les alliés à 2 cases ou moins du capitaine effectuent une double frappe.

Note : cette aptitude de capitaine sera disponible dans la saison débutant le 14/6/2022 7:00(UTC).

○ Le niveau de faveur maximum sera de 2 000 dans les batailles de faveur du mode Duels d’invocateurs.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 14/6/2022 7:00(UTC).

■ Mise à jour de l’arène

À partir de la saison commençant le 14/6/2022 7:00(UTC), les échelons 12 à 17 seront ajustés afin que les joueurs dans ces échelons soient moins susceptibles de redescendre à un échelon inférieur à la fin de la saison.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Piège maudit : niveau 5

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Palais royal d’Agustria » de Fire Emblem: Genealogy of the Holy War et « Vous vous appelez… » de Fire Emblem: New Mystery of the Emblem.

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Augmentation du niveau maximum d’un mécanisme :

・ Brasier de Múspell : niveau 6

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Boyd, Futur géant

・ Hilda, Reine de Friege

■ Autres modifications

○ Le résultat après avoir amélioré l’aptitude d’arme Souffle de démon d’Idunn, Prêtresse sombre, sera modifié.

Ce changement sera effectué afin que la version améliorée de Souffle de démon puisse être utilisée sous les mêmes conditions que l’arme non améliorée.

Version améliorée : avant et après

■ Ancienne version

Confère Déf +3. Efficace contre les unités en armure. Si l’ennemi initie le combat ou si PV de l’unité < 100 % au début du combat, neutralise les malus de l’unité et confère Atq/Vit/Déf/Rés +4 à l’unité pendant le combat. Les dégâts sont calculés avec la Déf ou la Rés (la valeur la plus faible) pour les ennemis avec une portée de 2.

■ Nouvelle version

Confère Déf +3. Efficace contre les unités en armure. Si l’ennemi initie le combat, si l’unité est affectée par un malus ou si PV de l’unité < 100 % au début du combat, neutralise les malus de l’unité et confère Atq/Vit/Déf/Rés +4 à l’unité pendant le combat. Les dégâts sont calculés avec la Déf ou la Rés (la valeur la plus faible) pour les ennemis avec une portée de 2.

○ Ajout de l’option « Fusionner héros de rang (★) inf. » dans le menu « Paramètres ».

Comme annoncé lors d’une notification précédente, une option permettant de fusionner un héros au niveau de rareté inférieur avec un héros au niveau de rareté supérieur sera ajoutée. Cette option sera désactivée par défaut, mais il vous sera possible de l’activer quand vous le souhaitez.

○ Modification du personnage Tharja, Flamme ornée.

■ Ancienne version

■ Nouvelle version

○ Amélioration de la fonctionnalité du bouton de retour sous système d’exploitation Android.

・ Lorsque la fonctionnalité « Combat auto » est activée, toucher le bouton de retour permettra de la désactiver.

・ Si vous touchez le bouton de retour lorsque vous vous trouvez sur la partie supérieure d’un menu hors de l’écran d’accueil, l’écran d’accueil s’affichera à la place d’une fenêtre de confirmation vous demandant si vous souhaitez fermer l’application.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.