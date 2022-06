Rumeur: Marvel’s Midnight Suns pour le 6 octobre ?

Nombreux sont ceux qui s’attendent à ce que le Summer Game Fest soit l’occasion d’une grande diffusion d’informations autour de Marvel’s Midnight Suns, mais quelques jours avant la diffusion, une nouvelle série de rumeurs est apparue.

Tout d’abord, des leakers affirment que Marvel’s Midnight Suns sera lancé le 6 octobre 2022. D’après eux, il y aura apparemment trois versions différentes : Standard, Améliorée (Enhanced) et Légendaire.

La version Standard est assez simple, puisqu’elle ne comprend que le jeu de base de Marvel’s Midnight Suns. L’édition améliorée (Enhanced) comprend apparemment les éléments suivants :

le jeu de base Marvel’s Midnight Suns

Pack Premium amélioré (comprenant 5 skins premium)

Les skins premium comprennent : Captain America (Future Soldier), Captain Marvel (Mar-Vell), Magik (Phoenix 5), Nico Minoru (Sister Grimm) et Wolverine (X-Force).

Il y aurait également une édition légendaire qui comprendra les éléments suivants :

Jeu de base Marvel’s Midnight Suns

Pack Premium Légendaire (avec 23 skins)

Le Season Pass de Marvel’s Midnight Suns

Le Season Pass comprend quatre packs DLC pour Marvel’s Midnight Suns, chacun présentant un nouveau héros entièrement jouable, de nouvelles missions, de nouveaux ennemis et bien plus encore.

Vous vous demandez qui est inclus dans le Premium Pack ? Voici le récapitulatif des personnages annoncés jusqu’à présent.

Captain America (Future Soldier), Captain America (Captain of the Guard), Captain Marvel (Mar-Vell), Captain Marvel (Medieval Marvel), Magik (Phoenix 5), Magik (New Mutant), Nico Minoru (Sister Grimm), Nico Minoru (Shadow Witch), Wolverine (X-Force), Wolverine (Cowboy Logan), Blade (Demon Hunter), Blade (Blade 1602), Iron Man (Iron Knight), Iron Man (Bleeding Edge), Ghost Rider (Spirit of Vengeance), Ghost Rider (Death Knight), Doctor Strange (Strange Future Supreme), Scarlet Witch (Boss Witch), Scarlet Witch (Fallen SW), Spider-Man (Symbiote), Spider-Man (Demon), et 2 skins supplémentaires pour un héros non annoncé.