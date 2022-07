Un « leaker » affirme que nous devrions nous attendre à des nouvelles concernant la prochaine vague de Mario Kart 8 Deluxe : Booster Course Pack plus tard dans la journée.

Dans un récent tweet, l’utilisateur de Twitter a déclaré que Nintendo révélera tout à 15 heures, heure du Royaume-Un (16h chez nous), cet après-midi. On attendra donc avec appétit l’éventuelle annonce de cette après-midi.

Hopefully it's been fun with the Bayonetta 3 announcement. Look forward to Mario Kart 8 Deluxe Wave 2 being announced next Wednesday at 15:00 BST I've been told. pic.twitter.com/J1oCeiGoK3

— NintendoHolic (@KingKRoolFinds) July 13, 2022