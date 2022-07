Sublimez votre été grâce à la mise à jour de Nintendo Switch Sports qui comprend, entre autres surprises, une compatibilité avec la sangle de jambe pour les matches de football

22 juillet 2022 –Vous vous êtes déjà lancés dans des matches de sports endiablés avec votre famille ou vos amis grâce à Nintendo Switch Sports sur Nintendo Switch ? La compétition continue avec de nouveaux contenus qui vont débarquer très bientôt ! Dès le 27 juillet, une mise à jour logicielle gratuite* ajoutera de nouvelles fonctionnalités, notamment aux disciplines du football, du volley-ball et des parties en ligne**.

Après installation de la mise à jour, joueuses et joueurs pourront utiliser une manette Joy-Con et l’accessoire de la sangle de jambe (inclus avec la version physique du jeu et en vente séparément) lors de matches de football à 4 contre 4 ou en 1 contre 1. Grâce à la sangle de jambe, les footballeuses et footballeurs en herbe pourront faire les mouvements réels d’une vraie partie de football, qui seront tous reproduits dans le jeu sous la forme d’actions. Ainsi, il vous sera possible de sprinter sur le terrain virtuel en bougeant les mains, à l’image d’une petite foulée sur place.

Toutefois, cette mise à jour ne s’adressera pas exclusivement aux futurs utilisateurs de la sangle de jambe… De nouveaux mouvements baptisés « Feinte » et « Service canon » seront ajoutés à la discipline du volley-ball, et les nouveau rang S et « ∞ » viendront agrémenter la ligue Pro… De quoi permettre à tous les sportifs les plus compétitifs d’atteindre de nouveaux sommets lors de leurs parties en ligne ! Et lorsque vous en aurez fini de smasher, de vous battre ou de frapper pour la victoire en mode « Jouer avec le monde entier », vous pourrez facilement rejoindre des matches en mode « Jouer avec des amis » grâce aux nouveaux Identifiants de Salle. Rejoindre des amis du bout du monde pour des parties en ligne de Nintendo Switch Sports n’a jamais été aussi facile.

Pour de plus amples informations sur les spécificités de la mise à jour, consultez la page d’assistance du jeu dès le 27 juillet, lorsque cette mise à jour sera disponible. Aussi, ne manquez aucune information future en ce qui concerne la prochaine mise à jour, disponible dès l’automne, qui ajoutera le golf au nombre des disciplines sportives.

Musclez votre jeu grâce à la mise à jour gratuite de Nintendo Switch Sports, disponible le 27 juillet. Cette mise à jour de contenu offre une compatibilité avec la sangle de jambe pour les matches de football, et débloque notamment de nouveaux mouvements pour le volley-ball ainsi que de nouveaux classements pour les parties en ligne.

