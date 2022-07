Dragon Quest X Offline a été révélé pour la première fois en mai 2021. À l’origine, Square-Enix avait l’intention de le sortir le 26 février. Cependant, il a été retardé et repoussé à une date non spécifiée cet été. Le jeu est désormais confirmé pour un lancement sur Nintendo Switch le 15 septembre 2022 dans la région.Square-Enix a publié aujourd’hui un deuxième trailer pour Dragon Quest X Offline, une version solo basée sur le MMORPG original. Square-Enix n’a pas encore annoncé Dragon Quest X Offline pour d’autres régions et une localisation en anglais n’est pas prévue pour le moment.

Acquire a mis en ligne un deuxième trailer pour Adventure Academia : The Fractured Continent. Adventure Academia : The Fractured Continent sortira sur Nintendo Switch au Japon le 9 septembre 2022. Le jeu devrait sortir plus tard en dehors des frontières nippones.

Ramassez-les en les pinçant, déployez-les sur le terrain, et que la bataille commence ! Utilisez des marqueurs pour guider tactiquement vos élèves-soldats en temps réel ! Oh là là ! Vous êtes acculé dans un coin par une attaque mortelle ? Mettez vos élèves à l’abri ! Chaque étape présente des monstres boss gargantuesques aux capacités et attaques variées ! Vous devrez guider votre groupe correctement… ou risquer d’être anéanti ! Choisissez vos élèves ! Avec dix races et plus de quatre-vingts traits de personnalité différents à combiner, vous aurez une équipe unique en un rien de temps !

Le continent de Pedra, où vivent quatre nations, est en proie à une grave crise. L’île entière se transforme lentement en un donjon labyrinthique, et des monstres parcourent les terres… Cue notre charmant protagoniste, Alex, qui part à la recherche de son père disparu. Grâce à l’orbe de règle, un artefact tactique transmis dans sa famille depuis des générations, Alex a la capacité de commander les autres sur le champ de bataille. Accompagné de son ami d’enfance Citrin et de son conseiller ringard Lazuli, il cherche à découvrir la vérité sur les anomalies qui menacent tous les habitants de Pedra.