Square Enix a annoncé que Dragon Quest X Online All In One Package version 1-6 sera lancé sur Nintendo Switch au Japon le 20 octobre 2022. La version Dragon Quest X Online All In One Package comprend les versions 1 à 6 de Dragon Quest X Online. Le titre sera proposé au prix de 5 478 yens pour la version standard, ou 8 800 yens pour l’édition » 10th Anniversary Celebration Bag « .

Comme vous l’avez sans doute deviné, l’édition « 10th Anniversary Celebration Bag » comprend un exemplaire du jeu, un « Slime Denim Tote Bag » et des objets ingame.