A l’occasion des Championnats du Monde Pokémon 2022, qui se dérouleront du 18 au 21 août 2022 au centre d’événements ExCeL London à Londres, en Angleterre, un Pop-Up Store Pokémon Center inédit ouvrira ses portes pour une durée limitée. Les fans pourront y découvrir une grande variété de nouveaux produits et pourront participer à des activités amusantes tout au long de la semaine.

Etant le plus grand magasin Pokémon Center jamais présenté lors des Championnats du Monde Pokémon, le Pop-Up Store Pokémon Center de l’ExCel London permettra aux fans de découvrir et d’acheter une gamme de produits de la marque Pokémon Center. Ils y découvriront également des designs exclusifs spécialement créés pour les Championnats du Monde Pokémon, des articles introuvables ailleurs et de nouvelles versions de produits existants mettant en vedette certains personnages Pokémon les plus appréciés des fans du monde entier. De plus, les visiteurs n’auront pas besoin d’un pass concurrent ou spectateur des Championnats du Monde Pokémon 2022 pour visiter le Pop-Up Store Pokémon Center, il est accessible à tous, qu’ils aient l’intention de passer par les Championnats du Monde Pokémon 2022 ou non.

Il y aura également des surprises passionnantes pour faire plaisir aux fans présents sur place, comme par exemple des opportunités de photos qui raviront à coup sûr les fans de Pokémon, petits et grands, inspirés par des lieux et des sites emblématiques de Londres. Pour les joueurs de Pokémon GO, le Pokémon Center sera également un PokéStop. Les joueurs peuvent tourner pour Field Research et envoyer un cadeau à leurs amis afin qu’ils puissent conserver la carte postale unique de ce lieu.

« Après l’énorme succès du Pop-Up Store Pokémon Center Londres en 2019, nous sommes ravis de ramener l’expérience complète du Pokémon Center à nouveau à Londres », déclare Cindy Ruppenthal, directrice e-commerce chez The Pokémon Company International. « Nous avons une vaste gamme de nouveaux produits que nous avons hâte de montrer à nos fans au cours des prochaines semaines, et nous sommes impatients d’accueillir tout le monde dans le magasin pour célébrer ensemble la joie et l’ambiance unique des Championnats du Monde Pokémon 2022. »

Les fans qui planifieront leur visite au Pop-Up Store Pokémon Center pourront ​ arriver pendant les heures d’ouverture du magasin du mercredi 17 août au dimanche 21 août 2022 sans réservation, en rejoignant une file d’attente virtuelle lors de l’événement. Alternativement, il y aura un système de réservation en ligne pour les fans souhaitant assister à des moments précis tout au long de l’ouverture du magasin. Plus de détails sur le système d’inscription en ligne pour le Pokémon Center Pop-Up Store seront annoncés prochainement.

Horaires d’ouverture :

Mercredi 17 août : 12h à 19h

Du jeudi 18 au samedi 20 août : de 8h à 20h

Dimanche 21 août : 8h à 16h