De nouvelles informations sur l’artbook de Hogwarts Legacy, le prochain RPG se déroulant dans l’univers de Harry Potter, suggèrent ce qui pourrait être la date de sortie du jeu.

Certains fans qui ont précommandé l’artbook, intitulé The Art and Making of Hogwarts Legacy : Exploring the Unwritten Wizarding World, ont reçu des e-mails concernant leurs précommandes. Ces e-mails mentionnaient une date de sortie du livre d’art fixée au 6 décembre 2022. Rien n’a été confirmé jusqu’à présent, mais il pourrait également s’agir de la même date de lancement pour Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard.

Les rumeurs concernant Hogwarts Legacy font suite à des fuites concernant le jeu. Il s’agirait de fichiers cachés du site officiel du jeu indiquant que différentes éditions de L’héritage de Poudlard peuvent être achetées, comme l’édition de luxe et l’édition collector (voir par ici). Le même auteur de la fuite a également énuméré le contenu de cette dernière édition, qui, selon lui, comprend le jeu de base, un Mont Thestral, un pack cosmétique des arts sombres, une arène de combat des arts sombres, un chapeau de garnison des arts sombres, un accès au jeu 72 heures avant son lancement, une robe Kelpie, un étui en acier et une baguette magique ancienne flottante avec un livre.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sortira sur Nintendo Switch, mais aussi sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.