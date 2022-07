Rejoignez Tara à Wylde Flowers dans une aventure magique. Occupez-vous de votre ferme pendant la journée et lancez des sorts la nuit. Vous apprendrez à connaître et à aimer les nombreuses personnalités de Fairhaven à mesure que vous percerez le mystère local.

On apprend aujourd’hui que Wylde Flowers sortira sur la console hybride de Nintendo le 20 septembre prochain.

Incarnez Tara, une jeune femme qui vient d’arriver sur une charmante île rurale afin d’aider sa grand-mère à s’occuper de la ferme familiale. Venez côtoyer les nombreux personnages entièrement doublés et découvrez leurs histoires passionnantes, afin de trouver l’amitié – et peut-être même l’amour ! Détendez-vous dans ce cadre bucolique, cultivez vos champs, élevez des animaux, pêchez et bricolez au cours de la journée. Une fois la nuit tombée, réveillez la sorcière qui est en vous et apprenez à voler sur votre balai, à préparer des potions, à contrôler la météo et les saisons, et même à vous transformer en chat ! Fairhaven vous attend.