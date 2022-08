Si vous aimez les « vieux » (et bons) FPS, vous connaissez certainement Nightdive Studios ! En effet, on leur doit les portages réussis de Doom 64, Quake Powerslave Exhumed ou encore Shadowman (même si ce dernier n’est pas un FPS) et du récent Blood: Fresh Supply qui devrait aussi débarquer sur Nintendo Switch.

Le responsable du studio, Stephen Kick s’est fendu d’un tweet montrant plusieurs FPS qui ont largement marqué les 90’s en précisant qu’ils avaient déjà remasterisé 4 des titres présents sur cette image et que quelques autres sont dans les tuyaux…

We've remastered 4 of these…with a few more on the way… https://t.co/GHhyXs5Z8B — Stephen Kick (@pripyatbeast) July 28, 2022

Dans cette liste, on retrouve des titre comme Duke Nukem (peu de chance que ce soit lui), Quake 2 (pas impossible), Alien Trilogy (très bon, mais compliqué niveau droits) et… l’arlésienne GoldenEye 007 !

Forcément, vu la qualité des précédents remasters, beaucoup espèrent que GoldenEye fasse partie des titres à venir (même s’il pourrait arriver par le biais d’un autre studio)… Et vous, quels sont les remasters que vous aimeriez voir arriver ?