Shadow Man Remastered (Nintendo Switch) – Le test

Licence culte pour certains, licence perdue et oubliée dans les limbes du jeu vidéo pour d’autres. On ne peut nier qu’à l’époque Shadow Man aura fait sensation. Certes, il n’aura pas marqué l’industrie du jeu vidéo comme un Tomb Raider ou un Mario, mais il a su marquer bon nombre de joueurs. De par son univers mature et violent bien trop peu représenté sur la chère et tendre N64, Shadow Man nous à dépeint un monde lugubre et aux limites du glauque. À l’instar du mythique Castlevania, le titre ici présent nous livre un univers piochant allègrement dans une mythologie fantastique macabre. Au final c’est ce qu’on aime dans un jeu vidéo, qu’il nous fasse voyager dans des contrées inexplorées et mystérieuses. C’est donc pourquoi c’est avec grand plaisir qu’arrive enfin sur Nintendo Switch le remaster tant attendu de Shadow Man. N’attendons pas plus longtemps et partons sur les terres imprégnées de vaudou.

Mike LeRoi dans toute sa splendeur

Contrairement aux habitudes, nous allons commencer par les graphismes et la bande son. Pourquoi, ben simplement parce que nous sommes face à un remaster et qu’il est tout de même bon de parler immédiatement des changements liés à l’image et au son. Tout d’abord au niveau de la bande son, il est bon de retrouver la superbe version française déjà présente sur l’œuvre de base. Puis la musique à été réarrangée, certes cela n’apporte pas non plus grand-chose, mais c’est toujours sympathique.

Par contre au niveau des graphismes, c’est autre chose. L’image à été lissée, remise au goût du jour. Le jeu paraît plus propre sans pour autant être un canon du genre ou une vitrine technologique, on rappelle tout de même que nous sommes face à un remaster d’un jeu datant de 20 ans. D’ailleurs, pour tous ceux qui auraient fait le jeu à l’époque, ne vous attendez pas à grand-chose, nous sommes en face d’un copié-collé de l’original. Sauf que, c’est tout de même un copié-collé de qualité qui a le mérite d’intégrer au sein de son jeu 3 niveaux inédits, de nouveaux ennemis, de nouvelles armes, améliorations du gameplay. Bref pas mal de petits ajouts qui permettront de découvrir ou redécouvrir ce jeu culte.

Une autre époque

Les remasters c’est cool, ça permet de redécouvrir de plus ou moins vieilles licences ou encore de les découvrir pour la première fois. Ce procédé est très à la mode que ce soit au cinéma ou dans les jeux vidéos. Toutefois, dans un jeu vidéo, un problème se pose, celui de la jouabilité. Loin d’être injouable, Shadow Man souffre tout de même d’un gros souci. Le manque d’informations, si à l’époque de sa sortie un guide et une carte étaient offerts comme de coutume dans les jeux vidéo d’antan, ici ce n’est point le cas. À nous de trouver le bon chemin dans cet univers labyrinthique qui nécessitera une très bonne mémoire pour arriver au terme de l’aventure et compléter le jeu à 100%.

D’ailleurs pour ce qui est de la durée de vie, cela n’a pas vraiment changé depuis la version originale, il faudra toujours une bonne vingtaine d’heures pour en arriver à bout. Bien entendu cela, c’était à l’époque. On rappelle que lorsque le jeu est sorti, il s’appuyait fortement sur un gameplay à la Tomb Raider. Vous vous souvenez des 1ers Tomb Raider sorti sur PSOne, c’était d’excellents jeux. Mais au jour d’aujourd’hui, la caméra et la maniabilité du personnage font que ce jeu est quasiment injouable en tout cas sur la partie plateforme. Bon maintenant que ce souci est en tête, dites-vous que pour Shadow Man Remastered c’est à peu près la même chose, nous avons une maniabilité du personnage qui vient d’une autre époque. Attention, le jeu n’est pas injouable, non loin de là. Mais cela peut être frustrant sur certains aspects dont les phases de plateformes.

Heureusement pour nous, les développeurs de ce remaster ont pensé à un mode de sauvegarde rapide. En effet, maintenant, il nous est possible de sauvegarder à tout moment, rendant alors le jeu un poil moins compliqué. On rappelle tout de même qu’avant on avait juste des checkpoints assez éloignés les uns des autres. Mais bon ça c’était une autre époque.

Toujours aussi macabre

Pour ce qui est de l’histoire, là dessus absolument rien n’a changé. Nous incarnons toujours Mike LeRoi, un beau jour une prêtresse vaudou nous ensorcelle et grâce ou à cause de cela, ça dépend comment on le prend, nous devenons un être capable de vivre dans les deux réalités de ce monde. Celle des vivants et celle des morts. Si nous sommes ici, c’est pour faire régner une certaine justice. Justement, un beau jour une bande de gros méchants décide de créer dans le monde des défunts une cathédrale. On se dit qu’une cathédrale, c’est cool et c’est beau, mais là non, c’est un édifice où règne le mal absolu. C’est donc à nous, Mike LeRoi, de prendre les choses en mains et d’aller combattre tous les méchants.

C’est donc toujours dans une ambiance un peu malsaine, glauque et violente que l’on est projeté. Cela est toujours aussi bien retranscrit à l’écran. Si déjà à l’époque cet aspect du jeu avait fait sensation, cela ne fait que se renforcer avec les améliorations apportées au jeu. Attention une fois de plus, ne vous attendez pas à une refonte complète du titre, oubliez d’ailleurs la 4K disponible dans les autres versions du jeu sur consoles. Ici nous sommes sur Switch, et quoi qu’il en soit, même après plus de 20 ans le jeu reste un classique qu’il faut faire au moins une fois dans la vie de joueur.