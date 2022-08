Paris, le 16 août 2022 – Rohan Kishibe et Koichi Hirose, deux des personnages principaux de JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable guident les joueurs dans ce trailer expliquant les modes et les différentes mécaniques de jeu.

Dans JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R, un large panel de compétences sera disponible et les joueurs pourront choisir celles qu’ils préfèrent utiliser en combat. Les personnages utilisant la capacité de l’Onde présentée dans les deux premiers chapitres de JoJo’s Bizarre Adventure devront faire face aux personnages utilisant les Stands – les compétences populaires introduites dans Stardust Crusaders – mais il y aura aussi des combattants plus atypiques, comme Diego Brando dans Steel Ball Run. Chaque type de compétence aura ses faiblesses et ses forces lors des combats.

Les compétences spéciales ne seront pas le seul moyen d’inverser le cours du combat ! Les joueurs auront la possibilité de choisir un personnage Assist pour les aider, ou bien d’utiliser l’Esquive Stylée afin d’éviter les attaques avec élégance. Les Combo Automatiques permettront a plus de joueurs et joueuses de créer des combos dévastateurs, tandis que les Dangers d’Arène rendront hommage aux moments iconiques de la franchise.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R comprendra plusieurs modes :

– Le mode All-Star Battle propose de revivre des matchs de rêve tirés de l’univers de JoJo’s Bizarre Adventure et permet aux joueurs d’obtenir des récompenses diverses, comme des nouveaux costumes et des musiques.

– Le mode Versus permet aux joueurs et joueuses de jouer en 1v1 ou 3v3.

– Le mode Arcade comprend le Challenge Battle où les joueurs doivent faire face à 8 combats tandis que le Endless Challenge testera les limites des joueurs les plus forts avec un nombre infini d’ennemis s’enchainant à la suite.

– Les joueurs peuvent affiner leurs stratégies et leur répertoire de mouvements dans le Mode Entraînement avant de se lancer dans le mode en ligne et affronter d’autres joueurs.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R est disponible en précommande et sortira le 2 septembre 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch. Le jeu sortira le 1er septembre 2022 sur PC.