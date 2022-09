NIS America est fier d’annoncer aujourd’hui la sortie de Prinny Presents NIS Classics Volume 3. Cette compilation, comprenant des versions retravaillées des jeux La Pucelle: Ragnarok et Rhapsody: A Musical Adventure est disponible en version physique sur Nintendo Switch™.

A propos du jeu :

Prinny Presents NIS Classics Volume 3 présente les jeux La Pucelle: Ragnarok et Rhapsody: A Musical Adventure, deux titres fondamentaux en un !

Découvrez l’univers de La Pucelle: Ragnarok, qui arrive pour la première fois en occident ! Ce T-RPG qui ne manque pas d’action est agrémenté d’une tonne de contenu supplémentaire dont de nouveaux scénarios, des recrues inédites, une pléthore de personnages additionnels ainsi que d’un casting de voix revisité, des musiques inédites et même d’une option de voyage rapide !

Retournez aux origines de NIS et découvrez l’un des titres ayant façonné la série acclamée des Disgaea avec Rhapsody: A Musical Adventure. Des graphismes améliorés et une mise à jour de l’optimisation de l’image ramènent ce classique dans l’ère du temps ! Chaque exemplaire physique inclut également la bande-son originale et l’artbook du jeu.

Caractéristiques :

Débordant de nouveau contenu : La Pucelle est de retour avec une tonne de nouveau contenu dont le scénario de l’Overlord Prier. Vous pouvez aussi inviter Laharl, Etna, Flonne et Prinny à rejoindre vos aventures. Les personnages additionnels Rozalin, Cornet, Hero Prinny et Elly sont également inclus. Profitez désormais d’une expérience de jeu améliorée avec des options vous permettant de passer les cinématiques ou de changer d’angles lors des combats, mais aussi de voix de doublage supplémentaires, de musiques réenregistrées et l’ajout du voyage rapide.

Là où tout a commencé : Le jeu de stratégie Rhapsody sorti sur PS1 est enfin de retour. Optimisé, il bénéficie désormais de graphismes améliorés.

Le jeu de stratégie Rhapsody sorti sur PS1 est enfin de retour. Optimisé, il bénéficie désormais de graphismes améliorés. En exclusivité : L’édition physique Nintendo Switch comprend la bande-son originale ainsi qu’un artbook.

Contenu de la « Deluxe Edition » :

Le jeu Prinny Presents NIS Classics Volume 3 sur Nintendo Switch™

sur Nintendo Switch™ La bande-son du jeu sur CD « NIS Classics Vol. 3 Anthology »

Le mini artbook « NIS Classics Vol. 3 Compendium »

Une boîte collector