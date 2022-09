6 septembre 2022 – Le Pokémon amoureux de la lune est à l’honneur cette semaine avec un évènement Pokémon GO, une collection d’épisodes sur TV Pokémon et une rétrospective du JCC Pokémon.

Observez le ciel nocturne le 10 septembre 2022, et vous remarquerez sans aucun doute la lune, pleine et brillante. Ce phénomène astronomique qu’on appelle lune des moissons est l’occasion parfaite de célébrer Mélofée, un Pokémon qui a toujours eu un lien fort avec la lune. Après tout, on dit que les Mélofée sortent de leur retraite montagneuse pendant la pleine lune pour danser et jouer. Ils peuvent également emmagasiner la lumière de la lune dans leurs ailes dorsales, ce qui leur permet de flotter dans les airs. Cette année, vous aurez de multiples occasions d’apprécier l’adorable Pokémon Fée.

Vous pouvez par exemple jouer à Pokémon GO pendant l’évènement Tumulte Mélofée le 10 septembre 2022, de 18h à 21h, heures locales. Mélofée apparaîtra plus fréquemment dans la nature et, avec un peu de chance, vous pourriez même rencontrer sa forme chromatique.

Du 9 septembre 2022 au 23 septembre 2022, vous pouvez vous connecter sur TV Pokémon pour revivre certaines des apparitions les plus mémorables de Mélofée dans Pokémon, la série et revenir le lendemain pour voir une rétrospective des apparitions de Mélofée dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon au fil des ans. Ce n’est pas tout, d’autres surprises vous attendent cette semaine !