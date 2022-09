Londres, Angleterre – le 8 septembre 2022 – Le dernier titre de Sports Interactive™ et de la série emblématique de SEGA©, Football Manager™ 2023 fera ses débuts le 8 novembre à travers un éventail sans précédent de plateformes et dispositifs, y compris sur PlayStation 5 et Apple Arcade pour la première fois.

Pour la toute première fois de l’histoire de la série, la profondeur et la tension dramatique de la simulation de gestion de football la plus célèbre au monde arrivent sur PS5. Optimisé pour la manette Dualsense™, FM23 Console sortira en parallèle du jeu PC/Mac.

Après un an d’absence, notre populaire série Touch revient sur les dispositifs Apple via la plateforme Apple Arcade. Qu’ils utilisent un iPhone, iPad, Mac ou une Apple TV, les abonnés Apple Arcade seront prêts à laisser leur empreinte sur la pelouse et en dehors dans FM23 Touch.

« FM23 marque une nouvelle étape significative pour la série Football Manager, puisque nous faisons nos débuts sur deux nouvelles plateformes. Les fans nous demandaient de développer un titre PlayStation depuis quelques années et je suis donc très heureux pour ces joueurs et joueuses qui auront désormais la chance de vivre une expérience au plus proche du véritable poste d’entraîneur de football. » déclare Miles Jacobson, directeur du studio Sports Interactive.

« Notre décision de ne pas sortir de jeu Touch sur iOS ou Android en 2021 a été très difficile à prendre, et elle a provoqué la déception de certains de nos fans. Cet excitant partenariat avec Apple Arcade nous permet de réintroduire un titre populaire d’une façon qui nous paraît avoir du sens pour notre studio, et pour la communauté FM dans son ensemble. »

FM23 rapproche encore plus les fans de chaque aspect du beau jeu dans tous les domaines, des supporters venus remplir les gradins aux recruteurs, joueurs et entraîneurs adverses avec en prime l’arrivée de nouvelles compétitions sous licence comme l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League et l’UEFA Europa Conference League. Nous dévoilerons les nouvelles fonctionnalités du jeu dans les semaines à venir à travers les canaux de réseaux sociaux Football Manager, le site internet Football Manager et le FMFC, notre club de membres.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au lancement, les fans qui préachètent FM23 (sur PC et Mac) chez un revendeur numérique approuvé par SEGA* bénéficieront d’une réduction de 20% et de l’opportunité de lancer leur carrière de manager en avance sur le calendrier avec un Accès anticipé à FM23. La fonctionnalité de préachat depuis le Microsoft Store sera disponible bientôt.

L’accès anticipé sera disponible via Steam, l’Epic Games Store et le Microsoft Store environ deux semaines** avant la sortie officielle et les carrières solo commencées durant cette période pourront être poursuivies dans le jeu final.

Les fans qui achèteront des copies physiques de FM23 remarqueront que l’édition de cette année n’inclut pas de disque. À la place, chaque boîte contient un code unique qui, après utilisation, vous donne accès au jeu via Steam, Epic Games ou Microsoft Store.

Supprimer le disque et le livret de l’édition de cette année, en plus d’améliorations supplémentaires à notre éco-emballage, nous permet de réduire de 47% l’empreinte carbone générale du jeu par rapport à l’année dernière. Dans l’ensemble, l’équivalent gCO2 global de l’emballage de Football Manager est passé de 256 pour FM19 à seulement 66 pour FM23.

Anciennement baptisé Xbox édition, FM23 Console rejoint FM23 et sera disponible sur le Microsoft Store et le Xbox Game Pass™ dès le premier jour de la sortie. Les membres Xbox Game Pass pour console profiteront du confort de leur canapé pour se concentrer sur les domaines les plus importants du football : le marché des transferts, le tableau tactique et la pelouse. De leur côté, les membres Xbox Game Pass pour PC auront accès à toute la profondeur et au réalisme inégalés de FM23. Les deux titres seront, comme c’était déjà le cas l’an dernier, disponibles pour les membres Xbox Game Pass Ultimate.

Football Manager 2023 Mobile (iOS et Android) se prépare pour une nouvelle saison couronnée de succès ! De plus amples détails sur les fonctionnalités seront dévoilés en octobre, en amont de sa sortie prévue pour le 8 novembre.

En plus de l’Apple Arcade, Football Manager 2023 Touch sera également disponible sur Nintendo Switch™.