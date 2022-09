Disponible depuis mardi en version payant sur l’eShop de la Nintendo Switch, Disney Dreamlight Valley se met à jour.



Pas de notes de mise à jour disponibles. Cette mise à jour apporte les éléments suivants au jeu :

✨Switch Loading Issue Fix✨

Yesterday, we noticed some Switch players running into issues loading the game during certain hours.

We pushed an update this morning that has since resolved this issue.

As always, we appreciate your patience as we squash these bugs 🪲

— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) September 7, 2022