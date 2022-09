Pac-Man World Re-PAC est sorti le 26 août 2022, il est le remake de Pac-Man World sorti en 1999 sur PS1. Evidemment le jeu est édité par Bandai Namco et développé par NOW PRODUCTION Co Ltd qui a développé de nombreux titre dont des jeux Pac-Man. Evidemment Bandai Namco n’est plus à présenter, en revanche NOW PRODUCTION a fait des dizaines de jeux sur toutes les plateformes possibles depuis 1986 (Wii, NES, PS1, PS2 et bien d’autre). Récemment ils ont fait des jeux Switch tel que le Pac-Man Musée, ainsi que le second épisode de Deadly Premonition. Pour information, les graphismes de Pac-Man World Re-Pac & Pac-Man Musée sont identiques à quelques détails près, donc ils ont fait petit copier-coller pour aller plus vite.

Histoire

C’est l’anniversaire de Pac-Man, tout le monde est invité à sa fête alors que l’invité principal n’est pas encore là, tous ses amis et sa famille se fait enlever à cause de l’incompétence des fantômes qui ont confondu tout le monde. Inky, Pinky, Blinky et Clyde sont revenus sur l’île des fantômes pour faire un rapport à un clone robotique de Pac-man. Ils se rendent rapidement à l’évidence aucune des personnes kidnappées n’est Pac-Man alors fakeman avait spécifiquement demandé son enlèvement et Pac-Man lui-même arrive sur l’île…

Le Pac-Man World de 1999 avait exactement la même histoire, mais il a été fait pour célébrer les 20 ans de la série et relancer le gameplay classique que tout le monde connait de Pac-Man. Le déroulement des kidnappings dans le jeu original ne se dérouler pas de la même façon et les modèles des divers amis de Pac-Man ont évolués (Jr Pac-Man, Ms Pac-man, Professor Pac-Man et d’autre). L’histoire est oubliable, c’est le classique on enlève tout le monde et il faut les sauver, après ça reste rigolo à suivre évidemment ne vous attendez pas à des rebondissements des plus incroyables.

Gameplay

Si vous n’avez pas connu le jeu original, oubliez tout espoir d’obtenir un énième Pac-Man classique puisqu’ici on parle d’un plateformer fusionné à ce qu’on connait de notre célèbre fromage consommé. Vous aurez la capacité de sauter, rebondir sur vos fesses pour aller plus haut, faire un dash pour monter des pentes, de nager sous l’eau et même les pac-gommes seront des projectiles.

Vous ne serez pas totalement dépaysé de vos classiques, vous trouverez aussi les fameuses pac-gommes spéciale qui permettra à Pac-Man de reprendre sa forme originale pour manger les fantômes. Un nouveau mouvement est disponible pour le remake qui permet de rester en suspension dans les airs à la Yoshi, vous resterez suspendu pendant 2 à 3 secondes ça peut vous sauver si vous y pensez.

Le systeme de scoring est toujours présent, manger des fruits, manger plusieurs fantômes augmentent graduellement le score (200, 400, 800, etc…) et il sera présent pour comparer vos scores avec vos amis vus qu’il n’y a pas de classement en ligne.

La partie plateformer saura vous tenir vous halène, le jeu est très facile à prendre en main et la difficulté est, généralement, assez base malgré quelques moments un peu plus corsés. Vous aurez tendance à rebondir sur le sol avec votre derrière pour atteindre des plateformes en hauteur, mais il est facile à activer par mégarde ce qui peut vous tuer si vous spammer le bouton de saut.

Le dash permet d’attaquer, de monter les pentes et de prendre de l’élan pour s’élancer sur un tremplin qui ne semble pas toujours marcher ce qui peut créer des morts frustrantes.

Vous n’aurez que 3 points de vie, évidemment, vous pourrez toujours trouver des « cœurs » jaunes pour vous soigner. Il y a pas mal de chose à récupérer, des vies supplémentaires, les Pac-gommes spéciales, les célèbres fruits et une bille de métal. La bille de métal vous transformera en métal et vous permettra d’aller sous l’eau pour ouvrir les coffres ainsi qu’éliminer les ennemis de métal.

Les fruits serviront à ouvrir les portes dans les niveaux où on y trouvera des boutons ou obtenir des lettres pour écrire P.A.C.M.A.N qui débloqueront un niveau bonus à la fin du niveau. Les niveaux bonus servent uniquement à obtenir des vies, ils seront tous pareils dans les différents niveaux d’un monde et ils changeront uniquement selon le monde.

Chaque niveau aura un labyrinthe optionnel (derrière une porte), vous retrouverez le gameplay classique que tout le monde connait et aussi il est possible de retrouver les amis de Pac-Man dans les différents mondes où ils doivent être sauvés avec l’aide d’une clé (toujours derrière une porte).

Les labyrinthes auront une particularité selon le monde et le niveau avec une disposition spéciale à chaque fois. Pour les compléter, il suffira de récupérer toutes les Pac-Gommes et victoire, en revanche un coup et c’est la mort avec seulement 3 essais par labyrinthe.

Les boss se jouent tous d’une manière spéciale, on a un shoot em up, une course et bien d’autre. Ils ne sont pas très compliqués à vaincre, mais c’est sympathique de les affronter.

Le level design évolue avec le joueur, il évitera de mettre des épreuves trop importantes dès les premiers mondes Les niveaux seront assez rapides à faire, même en les finissant à 100% ça prendra 8 minutes grand maximum. Le hub du jeu est vraiment sympa à visiter, vous aurez le choix de faire l’un des 3 premiers mondes dans n’importe quel ordre et un petit téléporteur permettra d’accéder à tous les mondes rapidement.

Lorsqu’on termine un niveau, une machine à sous est disponible et elle utilisable selon le nombre de pièces que vous aurez trouvé dans le niveau. Ce « mini-jeu » deviendra vite redondant vu qu’il permet d’obtenir des vies et des points pour votre score, alors que vous aurez régulièrement des vies en abondance et avoir le meilleur record n’intéresse pas tout le monde.

Comme le remake de Klonoa vous aurez un mode facile qui permettra d’utiliser infiniment la suspension dans les airs et vous serez plus puissant contre les boss. Le mode facile ne semble vraiment pas nécessaire vu que le jeu n’est pas très difficile de base, ça rendra le jeu plus accessible pour les plus jeunes débutants.

Musique & Graphisme

Les musiques sont identiques à ceux de l’original, elles sont tellement identiques que c’est un peu dommage qu’on entende des musiques qui ne semblent pas avoir évolué depuis 1999. Les musiques restent fort sympathiques tout de même et le sound design marche du tonnerre avec beaucoup de bruit classique des jeux Pac-Man. Les graphismes ont été mis au bout du jour, ça respecte le jeu original et on ne se sent absolument pas dépaysé. Pour le character design, une grande partie est réussie alors que Ms Pac-Man a pris cher malgré qu’elle soit devenue plus complexe que d’être un clone de Pac-Man avec un ruban dans les cheveux. Une bonne partie des animations sont vraiment jolies, en revanche, la cinématique d’introduction est assez basique et on ressent le budget limité pour ce remake.

Durée de vie

Malgré un jeu vraiment intéressant, l’expérience sera de courte de durée si vous ne faites aucun contenu additionnel. Vous terminerez l’aventure en moins de 3h en ne récupérant aucun objet, si vous récupérez tous les objets, faites tous les niveaux disponibles, tous les labyrinthes et bien ça dure 6h à 7h si vous galérez. Le jeu original était aussi court, pourtant il a ajouté pas mal d’élément qui rendent le jeu beaucoup plus agréable à jouer.

C’était mieux avant ?

Est-ce que Pac-Man World était mieux en 1999 ou c’est la version 2022 qui est mieux ? La présentation du jeu de base est plus agréable à regarder, mais moins bien animé que la version PS1. Lorsqu’on récupère une Pac-gomme spéciale, vous devenez géant et on retrouve le Pac-Man qu’on connait bien sur le remake alors que l’original vous êtes juste Pac-Man de base et les fantômes deviennent juste bleu. Les contrôles sous l’eau sont fluides et facile à utiliser sur le remake, alors qu’avec la version PS1 ce n’est pas le cas on devait utiliser les gâchettes pour nager vers le bas ou le haut. Vous pouviez jouer à Pac-Man arcade dans l’original dès le début du jeu, mais il est aussi possible d’y jouer dans le remake seulement après l’avoir fini.

Conclusion 7 /10 Pac-Man World Re-PAC est le remake d’un jeu qui essayait de renouveler sa série et qui avait réussi jusqu’à Pac-Man World 3 qui a fait des choix… non-conventionnels qui n’ont pas eu un succès auprès des joueurs. L’histoire n’est pas plus intéressante que ça, mais comme beaucoup de plateformer le gameplay est primordial. Heureusement on s’amusera constamment et les contrôles sont faciles à prendre en main, il y a quelques moments où le dash ou le saut rebondissant poseront des problèmes heureusement, ça restera occasionnel. Les boss seront vraiment uniques à combattre ce qui va donner de la variété. Les musiques sont identiques à l’original et elles fonctionnent c’est juste qu’elle aurait pu être un peu remixées. Les graphismes sont vraiment beaux avec des nouvelles animations, des nouvelles cinématiques inédites. On regrettera peut-être la cinématique d’introduction du jeu original qui est mieux travaillé que le remake. Le jeu ne vous résistera pas surtout si vous activez le mode facile, seulement 3h sans rien prendre et 5h à 7h en complétant tout ce qu’il y avait à faire. Le remake prouve que NOW PRODUCTION a amélioré énormément d’éléments par rapport à la version PS1 et heureusement que c’est le cas le contraire aurait été étonnant. Pac-Man World Re-Pac est une amélioration sur un jeu qui était déjà pas mal, le jeu coûte 30€ et il vaut le coup pour toutes les améliorations qu’ils ont apporté. LES PLUS Les boss sont tous originaux avec un gameplay unique à chacun

