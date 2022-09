Disponible depuis le lancement de la Nintendo Switch, le 3 mars 2017, Voez propose souvent des mises à jour gratuites qui ajoutent de nouvelles musiques. La nouvelle, 1.11, sera disponible le 15 septembre avec l’ajout de cinquante nouvelles musiques ( ce qui porte à presque 300 musiques en tout) :

– Snow Blossom/yuritoworks.

– FORSETY/Analog digitaL

– Beyond This World/Iris

– Drop/篤志

– LOUDER MACHINE/NOMA

– POWERBOMB/tko

– Deep Lies/KEN(Le’Sens Vie)

– Draft/Paradigm [Eyes + August]

– Katakoi Syndrome/CLoTiVE (Feat. Lielle)

– NO LIFE, NO MUSIC/Ms.

– Un Sospiro/かねこちはる feat. AI

– sing thing feat.nortalync/Magao

– conflict/siromaru + cranky

– koiniochita kokuhaku/うつろ feat. 櫻樺

– After School -Mira Filia-/Dr.Laintrigger Demo

– maindish is my voice/originam

– shining world/charon feat. Nanase Rei

– Zhele/Feryquitous

– Hello and Again/Maozon

– Forbidden Souls/Nhato

– KAEDE/Ocelot

– Back to Basics/Scarfaith

– The Survivor/Taishi

– TEUMESSIA/LisicA

– starT_Today/tigerlily

– Double Helix/xi

– volcanic/DETRO a.k.a ルゼ

– Wintry Waltz/PTB10

– Beyond the Natura/Sound Souler

– Remain/ユアミトス

– ZEUS † 666/ルゼ

– Rapture/V0iD

– Accelerator/Massive New Krew

– Äventyr/GrandThaw / Rigel Theatre

– Darling Staring…/technoplanet feat. はるの

– Doldrums/Paul Bazooka

-「妖怪録、我し来にけり。」/TEZUKApo11o band ft.ランコ(豚乙女)+OFFICE萬田

– DEADLY;WEAPON/NOMA w/ Apo11o program ft.Uzumaki

– Enhanced Lights/Neutral Moon

– The Mayhem/Crayvxn

– MAXIMUM BURST/HyuN

– One World Overpowered/Neutral Moon

– Serotonin/Crayvxn

– Abiogenesis/Juggernaut.

– Am I delicious?/Yamajet feat. Amane (COOL&CREATE) & Godspeed

– CydraL/Feryquitous

– Hypnos/xi

– Kaguya/BlackY

– Magnolia/M2U Vocal by Guriri

– Sairai/Shinichi Kobayashi