Arrivé début 2020 en version Alpha sur Steam, Kofi Quest arrive pour la rentrée 2022 sur la Nintendo Switch. Alors que vaut ce jeu ? Le passage du PC à la console hybride de Nintendo s’est-il bien passé ? C’est ce que nous allons voir.

C’est l’histoire d’un noob …

L’aventure commence avec un jeune moine nommé Chai. Il s’exerce tranquillement à la magie dans la forêt. Son exercice consiste à essayer de maîtriser le pouvoir d’une bouteille contenant un liquide violet. Le maître de Chai supervise l’entraînement mais le jeune apprenti semble encore manquer d’expérience. C’est alors qu’un homme mystérieux apparaît dans le but de voler la bouteille. Le maître dit alors à Chai de s’enfuir avec la bouteille pendant qu’il retarde leur agresseur.

Pendant ce temps, Kofi est tranquillement assis sur le canapé avec son ami Slime qui ressemble à une grosse morve verte. Ils sont en train de jouer à la console, leur activité favorite. Une amie de Kofi débarque alors chez lui pour lui proposer de participer à une quête. Eh oui, Kofi sait pertinemment qu’il fait partie d’un jeu vidéo. Mais devenir un grand aventurier ne l’intéresse pas beaucoup. Mais bon, pour faire plaisir à son amie, il fait un petit effort. De fil en aiguille, Kofi et son amie retrouvent Chai, le jeune moine. Mais celui-ci est apeuré : il a perdu sa précieuse bouteille ! C’est ainsi que la quête de Kofi commence.

… qui avait plein d’amis …

Dans Kofi Quest, vous incarnez donc Kofi, un jeune noob qui ne veut pas devenir un héros. Mais comme il est faible et paresseux, il va faire appel à des amis. Au cours de son aventure, un groupe de personnages va se créer autour de notre personnage principal. Vous serez donc amenés à choisir et commander vos troupes pour remporter les défis qui se présenteront à vous. Ce groupe est composé de 12 membres au maximum. Il pourra être composé de jeunes aventuriers basiques, d’elfes tirant à l’arc, d’un mage, de taupes et d’autres types de personnages. Chacun des membres du groupe peut avoir des capacités spéciales qui seront utiles dans certaines situations.

Pour appeler de nouveaux membres dans votre groupe, il suffit d’appuyer sur la gâchette R à tout moment et d’ajouter des personnages. Mais pour cela, vous devrez dépenser de la motivation. Et vous vous en doutez, plus le personnage appelé est puissant, plus la quantité nécessaire de motivation sera élevée. Cette motivation est récupérée en tuant des ennemis.

Vous l’avez donc compris, Kofi Quest est une sorte de mélange entre jeu de stratégie en temps réel et RPG. Mais un RTS sur la Switch n’est pas toujours très simple à jouer. Alors est-ce que la jouabilité est au rendez-vous ? Eh bien on va dire que c’est correct. Il existe des raccourcis via les flèches pour sélectionner un ou plusieurs personnages du groupe. Mais évidemment, avec une souris, cela serait bien plus pratique, surtout lorsqu’on veut sélectionner un personnage en particulier.

En termes de gameplay, malheureusement, cela tourne vite en rond. On se retrouve rapidement à simplement choisir son groupe, à sélectionner tout le monde et à les lancer à l’assaut des ennemis. Finalement, il n’y a pas vraiment de stratégie à part entière pour gagner. Pour pimenter un peu le jeu, il y a la notion de RPG grâce à la customisation de l’équipement des personnages mais cela ne va pas bien loin.

… avec qui rigoler.

Ce qui est très réussi en revanche dans Kofi Quest c’est l’ambiance du jeu. Nous ne sommes pas ici dans un jeu qui se prend au sérieux. Les dialogues et les situations sont parfois très drôles. Nous jouons donc beaucoup avec le sourire manette (ou joy-con) en main. Les doublages des personnages, très réussis, accentuent cet effet comique.

Un dessin animé interactif …

L’autre point positif du jeu concerne ses graphismes. Nous avons l’impression de regarder un dessin animé en permanence. Alors certes, ils manquent parfois de détails mais c’est tout à fait cohérent. La musique qui l’accompagne est correcte bien qu’un peu redondante.

… avec quelques coupures pubs

Techniquement parlant, ce qui nous a un peu gêné au bout d’un moment, ce sont les temps de chargement entre les différentes zones. À chaque changement de zone, nous avons droit à 5 ou 10 secondes d’attente. Si ces zones étaient vastes, cela ne serait pas très grave mais ce n’est pas du tout le cas. Certaines zones sont mêmes très petites. Heureusement, au bout d’un moment, il vous sera possible de vous téléporter à certains endroits pour vous faire gagner du temps.

Do you speak English ?

Enfin, impossible de ne pas vous parler de l’absence de traduction française dans le jeu. Nous aurions adoré profiter au mieux des dialogues très drôles en français mais il n’existe que les traductions en anglais, espagnol ou chinois. Heureusement, les dialogues en anglais ne sont pas d’une grosse complexité. Mais si vous ne maîtrisez aucune des langues proposées, le jeu sera beaucoup moins fun.

Conclusion 6 /10 Kofi Quest possède quelques atouts indéniables avec son humour qui fait mouche, ses graphismes et le doublage des personnages. Mais le gameplay un peu trop simple, les temps de chargements récurrents et le manque de traduction française ternissent trop le tableau pour en faire un jeu mémorable. LES PLUS Un humour au top Des graphismes de dessin animé Le doublage des personnages LES MOINS Des temps de chargement parfois longs Un gameplay un peu trop basique Pas de traduction française

