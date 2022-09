Nintendo a mis à jour son calendrier de maintenance pour la semaine à venir. Une session est prévue plus tard dans la journée qui aura un impact sur la Nintendo Switch.

– 18 h 30 PT (11 septembre) – 19 h 30 PT (11 septembre)

– 9:30 PM ET (11 septembre) – 10:30 PM ET (11 septembre)

– 2:30 AM au Royaume-Uni (12 septembre) – 3:30 AM au Royaume-Uni (12 septembre)

– 3:30 AM en Europe (12 septembre) – 4:30 AM en Europe (12 septembre)